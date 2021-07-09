В Бурятии работники предприятия трудились без договоров

Директора компании оштрафовали за нарушение



В обществе с ограниченной ответственностью «ПромЛес» трое работников допущены к работе без оформления трудовых договоров. Нарушение выявила проверка прокуратуры Кабанского района Бурятии.



Генеральному директору ООО «ПромЛес» внесено представление, которое удовлетворено, с работниками заключены трудовые договоры.



Также работодатель привлечён к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





