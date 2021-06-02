Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Доля дальневосточных компаний, испытывающих значительное административное давление, приближается к 30%. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на межведомственном совещании Генеральной прокуратуры и минвостокразвития России во Владивостоке, передаёт «Интерфакс».
- Это много, это означает, что каждый третий бизнес находится под давлением, - сказал Чекунков.
Он добавил, что наибольшее давление на бизнес зафиксировано в Республике Бурятии – 35% опрошенных, наименьшее в Магаданской области - 9%.
Растёт и количество проверок на региональном уровне, отметил Чекунков. Если в 2018 году предприятия ДФО проверяли в среднем 1,7 раз в год, то в 2020 году - 2,3 раза, отмечает «Интерфакс».
Предприниматели жалуются на необоснованное расширение предмета внеплановых проверок, проведение административных расследований, рейдов, назначении штрафов там, где можно было ограничиться предупреждениями. «Не побеждена волокита», - заметил Чекунков.
Бурятский бизнес испытывает наибольшее давление в ДФО
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 02.06.2021
Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
В Роспотребнадзоре заявили о контроле эпидобстановки с COVID-19
За небольшой период «Мёд» стал центром, куда приходят всей семьёй
МегаФон проводит тестирование технологии динамического распределения спектра (DSS) в Санкт-Петербурге
Бизнес, 31.05.2021
Без заключения трудовых договоров работали бармен и помощник повара
Бизнес, 31.05.2021
Бездействие арбитражного управляющего способствовало затягиванию процедуры конкурсного производства
Рейсы добавляются в разгар летнего сезона
Непростая ситуация сложилась с гусиноозёрским «Арбатом»
Марина Седых занимала пост гендиректора более 20 лет
Поручение отдал зампред правительства Пётр Мордовской
Санкционные продукты изъяли в «Сырной лавке»
Второй концерт Artik & Asti едва не сорвался из-за нарушений санитарных норм на первом выступлении
Бизнес, 27.05.2021
Работникам затянули с выплатой зарплаты
Бизнес, 27.05.2021
Очередное уголовное дело возбуждено за создание фиктивной фирмы
Бизнес, 25.05.2021
В ремонтную кампанию планируется вложить 800 миллиона рублей