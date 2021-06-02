Бурятский бизнес испытывает наибольшее давление в ДФО

Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики



Доля дальневосточных компаний, испытывающих значительное административное давление, приближается к 30%. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на межведомственном совещании Генеральной прокуратуры и минвостокразвития России во Владивостоке, передаёт «Интерфакс».



- Это много, это означает, что каждый третий бизнес находится под давлением, - сказал Чекунков.



Он добавил, что наибольшее давление на бизнес зафиксировано в Республике Бурятии – 35% опрошенных, наименьшее в Магаданской области - 9%.



Растёт и количество проверок на региональном уровне, отметил Чекунков. Если в 2018 году предприятия ДФО проверяли в среднем 1,7 раз в год, то в 2020 году - 2,3 раза, отмечает «Интерфакс».



Предприниматели жалуются на необоснованное расширение предмета внеплановых проверок, проведение административных расследований, рейдов, назначении штрафов там, где можно было ограничиться предупреждениями. «Не побеждена волокита», - заметил Чекунков.

