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Бурятский бизнес испытывает наибольшее давление в ДФО

Бурятский бизнес испытывает наибольшее давление в ДФО
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Доля дальневосточных компаний, испытывающих значительное административное давление, приближается к 30%. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на межведомственном совещании Генеральной прокуратуры и минвостокразвития России во Владивостоке, передаёт «Интерфакс».

- Это много, это означает, что каждый третий бизнес находится под давлением, - сказал Чекунков.

Он добавил, что наибольшее давление на бизнес зафиксировано в Республике Бурятии – 35% опрошенных, наименьшее в Магаданской области - 9%.

Растёт и количество проверок на региональном уровне, отметил Чекунков. Если в 2018 году предприятия ДФО проверяли в среднем 1,7 раз в год, то в 2020 году - 2,3 раза, отмечает «Интерфакс».

Предприниматели жалуются на необоснованное расширение предмета внеплановых проверок, проведение административных расследований, рейдов, назначении штрафов там, где можно было ограничиться предупреждениями. «Не побеждена волокита», - заметил Чекунков. 
предприниматели
 
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