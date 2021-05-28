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В «Иркутской нефтяной компании» сменится гендиректор

В «Иркутской нефтяной компании» сменится гендиректор
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Марина Седых занимала пост гендиректора более 20 лет

Совладелец «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Марина Седых намерена покинуть гендиректора, который занимала с 2000 года.

- Марина Седых намерена отойти от операционной деятельности в основной производственной компании и сосредоточиться на реализации стратегии устойчивого развития группы компаний ИНК, включая вопросы промышленной безопасности и охраны труда, экологии и социальной политики, - сообщает пресс-служба компании.

Вопрос о смене генерального директора будет рассмотрен в соответствии с корпоративными процедурами компании в ближайшее время.

Марина Седых продолжит работу в совете директоров ООО «ИНК» и в качестве генерального директора холдинговой компании Группы- АО «ИНК-Капитал», которую возглавляет с момента её создания в 2008 году.
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