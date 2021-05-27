Работникам затянули с выплатой зарплаты
В прокуратуру обратились работники организации, производящей колбасные изделия и мясные полуфабрикаты в селе Мухоршибирь в Бурятии.
- Выявлены факты нарушения при выплате заработной платы, предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной платы и заключении договоров о полной индивидуальной материальной ответственности, - сообщает прокуратура Бурятии.
После прокурорского вмешательства нарушения устранили. Работникам оплачено время простоя, возвращены незаконно удержанные деньги, выплачена компенсация за каждый день просрочки на общую сумму 68 тысяч рублей.
Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии работники мясного производства добились компенсации
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