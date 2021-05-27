В Бурятии «липовый» директор стал фигурантом уголовного дела

Очередное уголовное дело возбуждено за создание фиктивной фирмы



Бурятская таможня возбудила уголовное дело на подставного директора фирмы. Житель Бурятии стал «липовым» директором за вознаграждение. С начала 2021 года это пятое подобное уголовное дело, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



На основании документов, составленных от имени лжеруководителя фирмы, и предоставленного им паспорта фиктивная фирма была внесена в ЕГРЮЛ. При этом так называемый директор не имел цели руководить созданной фирмой и участвовать в её деятельности, что и выяснилось в ходе дознания.



Бурятская таможня в отношении гражданина возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за незаконное предоставление документов для образования юридического лица. Наказание по статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иногодохода осуждённого до одного года, либо исправительные работы на срок до двух лет.



Фирмы-однодневки, для которых ищут подставных директоров, используют для уклонения от уплаты налогов, мошеннических операций, незаконного обналичивания денег.









