Очередное уголовное дело возбуждено за создание фиктивной фирмы
Бурятская таможня возбудила уголовное дело на подставного директора фирмы. Житель Бурятии стал «липовым» директором за вознаграждение. С начала 2021 года это пятое подобное уголовное дело, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
На основании документов, составленных от имени лжеруководителя фирмы, и предоставленного им паспорта фиктивная фирма была внесена в ЕГРЮЛ. При этом так называемый директор не имел цели руководить созданной фирмой и участвовать в её деятельности, что и выяснилось в ходе дознания.
Бурятская таможня в отношении гражданина возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за незаконное предоставление документов для образования юридического лица. Наказание по статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иногодохода осуждённого до одного года, либо исправительные работы на срок до двух лет.
Фирмы-однодневки, для которых ищут подставных директоров, используют для уклонения от уплаты налогов, мошеннических операций, незаконного обналичивания денег.
В Бурятии «липовый» директор стал фигурантом уголовного дела
Бизнес, Фото:
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