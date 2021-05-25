ТГК-14 подвела итоги отопительного сезона в Бурятии







Также он добавил, что перед стартом отопительного сезона специалисты ТГК-14 проверили 2158 многоквартирных домов, из них 546 не получили акты готовности компании. Именно из этих домов приходили жалобы на плохо подаваемое тепло.

















Улан-Удэ посетил генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов. На пресс-конференции он подвёл итоги отопительного сезона 2020-2021 и рассказал о перспективах летней ремонтной кампании.Прежде всего, Алексей Лизунов внёс ясность по поводу отключения отопления в период неустоявшейся тёплой погоды. Распоряжение отдаёт администрация города, пояснил гендиректор ТГК-14.- Срок определяется распоряжением муниципального образования или городского поселения. Это не прерогатива теплоснабжающей организации, это не ТГК-14 определяет, когда отключить отопительную нагрузку, а администрация города. В соответствии с распоряжением, отключили отопительную нагрузку. Хотя понимаем, что температура наружного воздуха вызывает много вопросов, и есть желание снова включить отопление. Будем надеяться, что эта погода закончится в ближайшее время и установится положительная температура, - заявил Алексей Лизунов.В целом, минувший отопительный сезон прошёл в штатном режиме, без существенных отклонений по задаваемой электрической и тепловой нагрузке.- С учётом резерва были переключения, за счёт которых удалось минимизировать потери качества теплоснабжения. В том числе была реализована схема переброски тепловой нагрузки с Улан-Удэнской ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2. Когда мы доходили до минимальных температур наружного воздуха, мы реализовывали эту схему для того, чтобы не допустить отклонения температуры прямой сетевой воды от задаваемой по температурному графику, - добавил Алексей Лизунов.В адрес ТГК-14 поступило 1185 обращений горожан из-за некачественного теплоснабжения. Для сравнения, в 2018 году таких жалоб было 1427, в 2019-м – 1254.- Количество обращений снижается, но всё-таки остаётся на высоком уровне. На основании анализа 75% обращений связано с работой внутридомовых систем. Это зона обслуживания управляющих компаний и ТСЖ, - пояснил генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.За отопительный сезон в этом году в Улан-Удэ произошло более 400 порывов. Гидравлические испытания добавили ещё порядка 140. Идёт динамика к увеличению повреждений тепловых сетей, особенно внутриквартальных, на 10-15% ежегодно.- Как уже неоднократно говорилось, износ, который на сегодняшний день у нас присутствует, демонстрирует такие масштабы технологических отказов и нарушений в работе сетевого комплекса. Острая и наибольшая динамика наблюдается по внутриквартальным сетям. Работа по замене магистральных сетей проводится в рамках федеральных целевых программ. По внутриквартальным же сетям того бюджета, который выделяется ежегодно, не достаточно, - рассказал Алексей Лизунов.В Улан-Удэ эксплуатируется почти тысяча километров тепловых сетей, из них 917,5 километров муниципальные. На сегодня износ составляет 70%. Также 31% сетей работают более 30 лет, что выше нормативов. В год износу подвергается 25,3 километра сетей, перекладывается лишь 10-14 километров.Вот и летом 2021 года будет переложено 11,8 километров тепловых сетей. В рамках ремонтной программы планируется затратить 534 миллиона рублей. Из них 260 миллионов пойдут на объекты генерации и 274 миллиона на тепловой комплекс. По филиалу «Генерация Бурятии» предусмотрено выполнить 18 капитальных, средних и текущих ремонтов основного генерирующего оборудования. По филиалу «Улан-Удэнский энергетический комплекс» запланировано 94 ремонта основного оборудования котельных.Ещё порядка 263 млн. рублей будет вложено в рамках инвестиционной программы.- На сегодняшний день выполнение составляет 35%. Мы уже с окончанием максимальных нагрузок приступили к ремонтным работам, поэтому такие показатели, пик ремонтных работ как раз начинается после окончания отопительного сезона, - добавил генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.Для комплексного решения накопившихся проблем в энергетической отрасли Улан-Удэ необходимо более 24 миллиардов рублей. Из них на тепловые сети – 4,7 миллиарда, на котельные - 4,5 миллиарда. Для увеличения мощностей Улан-Удэнских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 требуется 14,9 миллиардов рублей. Совместная работа с органами власти по привлечению инвестиционных средств через федеральные программы активно ведётся.Рассказал Алексей Лизунов о социальных проблемах внутри компании, связанных с коллективно-трудовыми спорами. Генеральный директор отметил, что все разногласия сейчас урегулированы.- Подписаны соответствующие соглашения с профсоюзами. Самым сложным вопросом в этой теме было увеличение минимальной тарифной ставки до уровня отраслевого тарифного соглашения. Это дополнительная финансовая нагрузка, которую сложно обеспечить в условиях существующего тарифного регулирования. Мы договорились, составили программу и график доведения минимальной тарифной ставки до уровня отраслевого тарифного соглашения к 1 января 2024 года. Это отрегулировано в соглашении. С учётом того, что мы пошли на этот шаг, следующим шагом будет присоединение к федеральному отраслевому тарифному соглашению. Основным препятствием было доведение минимальной тарифной ставки, всё остальное – это переговорный процесс, - подытожил генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.