 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 мая

20 мая

Популярное

В Улан-Удэ подрядчика-взяточника оштрафовали на полмиллиона

В Улан-Удэ подрядчика-взяточника оштрафовали на полмиллиона
Бизнес,  Фото:из архива
Он дал взятку в 15 тысяч рублей

В январе Октябрьский районный суд Улан-Удэ за получение и дачу взятки осудил заместителя директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и коммерческого директора ООО «Байкал-Техстрой». Последний в 2019 году передал представителю муниципального учреждения 15 тысяч рублей. За это он просил не привлекать организацию к ответственности за отступление от условий договора при ремонте автомобильной дороги в Улан-Удэ.

Штраф за такое правонарушение установлен в размерах от трёхкратной до стократной суммы взятки. Кроме того, юридическое лицо, привлечённое к административной ответственности, в течение двух лет не вправе участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.

В феврале в отношении ООО «Байкал-Техстрой» возбудили дело об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения мировому судье. 19 февраля юридическому лицу назначен штраф размере 500 тысяч рублей. Общество на решение суда подало апелляционную жалобу, которая 11 мая районным судом оставлена без удовлетворения. Решение мирового судьи вступило в законную силу.

Для обеспечения оплаты наложенного штрафа на грузовой автомобиль организации наложен арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура взятка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «ЭкоАльянсу» передадут бункеры и контейнеры
В Бурятии «ЭкоАльянсу» передадут бункеры и контейнеры
Бизнес, 20.05.2021
Имущество передадут в безвозмездное пользование
В Иркутске директор буровой компании не платил зарплату
В Иркутске директор буровой компании не платил зарплату
Бизнес, 20.05.2021
При этом на расчётном счёте и в кассе предприятия имелись средства

В Иркутске продавца «Китай-Города» наказали за поддельные Reebok и Adidas
В Иркутске продавца «Китай-Города» наказали за поддельные Reebok и Adidas
Бизнес, 19.05.2021
Продавец заявила: не знала, что нельзя продавать такой товар
В Бурятии опровергли слухи о закрытии ночных клубов
В Бурятии опровергли слухи о закрытии ночных клубов
Бизнес, 19.05.2021
Информацию прокомментировали в управлении Роспотребнадзора
Жители Бурятии оценили новое качество голосовой связи
Жители Бурятии оценили новое качество голосовой связи
Бизнес, 19.05.2021
За месяц жители республики наговорили в 4G 40 миллионов минут
«ТГК-14»: В Улан-Удэ продолжается работа над коллективным договором
«ТГК-14»: В Улан-Удэ продолжается работа над коллективным договором
Бизнес, 18.05.2021
Новый коллективный договор планируют подписать 18 июня
Фасад «Леруа Мерлен» в Улан-Удэ будут согласовывать с властями
Фасад «Леруа Мерлен» в Улан-Удэ будут согласовывать с властями
Бизнес, 18.05.2021
Огромное здание «Леруа Мерлен» должно быть красивым со всех сторон
В Улан-Удэ застройщик незаконно требовал с дольщиков доплату
В Улан-Удэ застройщик незаконно требовал с дольщиков доплату
Бизнес, 18.05.2021
Площадь помещений слегка увеличилась, но застройщик не понёс из-за расходов
В Улан-Удэ уничтожили полцентнера яблок
В Улан-Удэ уничтожили полцентнера яблок
Бизнес, 18.05.2021
Партию импортных яблок раздавили бульдозером
В Улан-Удэ скоро приступят к строительству «Леруа Мерлен»
В Улан-Удэ скоро приступят к строительству «Леруа Мерлен»
Бизнес, 18.05.2021
Торговый центр «Леруа Мерлен» раскинется на огромной площади
В Бурятии обнаружили заросшие соснами сельхозучастки
В Бурятии обнаружили заросшие соснами сельхозучастки
Бизнес, 17.05.2021
Собственникам наделов направлены предостережения
Жители Бурятии стали чаще жаловаться на продавцов
Жители Бурятии стали чаще жаловаться на продавцов
Бизнес, 17.05.2021
Недовольным покупателям помогают составлять претензии
Житель Бурятии отсудил 51 тысячу за непоставленные окна
Житель Бурятии отсудил 51 тысячу за непоставленные окна
Бизнес, 17.05.2021
Клиент за несколько месяцев так и не дождался установки окон
Жителю Бурятии не выплатили компенсацию за отпуск
Жителю Бурятии не выплатили компенсацию за отпуск
Бизнес, 17.05.2021
Мужчина обратился в прокуратуру 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^