В Улан-Удэ подрядчика-взяточника оштрафовали на полмиллиона

Бизнес, Фото: из архива

Он дал взятку в 15 тысяч рублей



В январе Октябрьский районный суд Улан-Удэ за получение и дачу взятки осудил заместителя директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и коммерческого директора ООО «Байкал-Техстрой». Последний в 2019 году передал представителю муниципального учреждения 15 тысяч рублей. За это он просил не привлекать организацию к ответственности за отступление от условий договора при ремонте автомобильной дороги в Улан-Удэ.



Штраф за такое правонарушение установлен в размерах от трёхкратной до стократной суммы взятки. Кроме того, юридическое лицо, привлечённое к административной ответственности, в течение двух лет не вправе участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.



В феврале в отношении ООО «Байкал-Техстрой» возбудили дело об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения мировому судье. 19 февраля юридическому лицу назначен штраф размере 500 тысяч рублей. Общество на решение суда подало апелляционную жалобу, которая 11 мая районным судом оставлена без удовлетворения. Решение мирового судьи вступило в законную силу.



Для обеспечения оплаты наложенного штрафа на грузовой автомобиль организации наложен арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

