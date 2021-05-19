Продавец заявила: не знала, что нельзя продавать такой товар
В Иркутске в павильоне торгового центра «Китай-Город» обнаружили продажу контрафактных вещей. Здесь торговали куртками, спортивными костюмами и трико с символикой Reebok и Adidas.
За продажу одежды с подделкой известных брендов наказали продавца.
- Она признала вину в совершении правонарушения. Суду пояснила, что она не знала, что нельзя продавать такой товар. Узнала об этом, когда её задержали. Ранее она не торговала подобным товаром, - сообщили в Куйбышевском районном суде Иркутска.
Женщине назначен штраф в 20 тысяч рублей. Контрафактный товар на общую сумму семь тысяч рублей изъяли.
В Иркутске продавца «Китай-Города» наказали за поддельные Reebok и Adidas
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