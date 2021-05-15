Начальная цена контракта превышает 24 млн
В Бурятское УФАС поступили жалобы ООО «Техтрейд» и ООО «ВысотаРемСтрой» по закупке для Этнографического музея народов Забайкалья. Жалоба касается конкурса на выполнение ремонтно-реставрационных работ старообрядческого комплекса музея.
Начальная цена контракта оспоренной закупки составляет 24,7 млн рублей.
В пресс-службе Бурятского УФАС сообщили, что жалобы рассмотрят 20 мая.
В Улан-Удэ обжалуют закупку Этнографического музея
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