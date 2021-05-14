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В магазине в Бурятии нашли небезопасную колбасу

В магазине в Бурятии нашли небезопасную колбасу
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
На колбасу и куриную продукцию не было документов

Россельхознадзор провёл внеплановую проверку в отношении предпринимателя – владельца магазина в Северобайкальске.

Выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в магазине на хранении находилось 6 кг куриной продукции и 10 кг колбасы без ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении бизнесмена возбуждено административное дело. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением документации, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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