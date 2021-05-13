 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 мая

12 мая

Популярное

МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь

МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь
Бизнес, 
МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России. Любой тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе

- Около 60% абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона – владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов: WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даём возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учётом индивидуальных особенностей потребления – с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи – звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе, –отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона, как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Весь процесс займёт не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

На правах рекламы
МегаФон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь
МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь
Бизнес, 13.05.2021
МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России
В парках Улан-Удэ открылись аттракционы
В парках Улан-Удэ открылись аттракционы
Бизнес, 13.05.2021
Прошлым летом аттракционы не работали из-за ограничительных мер
В Бурятии оштрафовали владельца ветаптеки
В Бурятии оштрафовали владельца ветаптеки
Бизнес, 13.05.2021
Предприниматель грубо нарушил лицензионные требования
В Бурятии раздали гранты на юрты, экскурсии и маралов
В Бурятии раздали гранты на юрты, экскурсии и маралов
Бизнес, 13.05.2021
В республике назвали победителей конкурсов грантов в сфере туризма
В Бурятии дорожников не обеспечили перчатками и очками
В Бурятии дорожников не обеспечили перчатками и очками
Бизнес, 12.05.2021
Генерального директора организации оштрафовали
В Бурятии уничтожили курятину без документов
В Бурятии уничтожили курятину без документов
Бизнес, 11.05.2021
Небезопасную продукцию нашли в магазине  
В Улан-Удэ застройщик и дольщик судились за лишние метры
В Улан-Удэ застройщик и дольщик судились за лишние метры
Бизнес, 02.05.2021
Реальная площадь квартиры оказалась больше площади, указанной в договоре долевого строительства
В Улан-Удэ обнаружили буузы с опасными бактериями
В Улан-Удэ обнаружили буузы с опасными бактериями
Бизнес, 29.04.2021
У предпринимателя отозвали декларацию соответствия на буузы
Аэропорт Улан-Удэ получил «помощь Большого брата»
Аэропорт Улан-Удэ получил «помощь Большого брата»
Бизнес, 29.04.2021
Гендиректор аэропорта «Байкал» выразил «респект» новосибирскому аэропорту
В Бурятии перепелиная ферма запускает новые производства
В Бурятии перепелиная ферма запускает новые производства
Бизнес, 28.04.2021
Владельцы перепелиной фермы оправились после сильного пожара и увеличивают обороты
В Бурятии кафе наказали за ночную работу
В Бурятии кафе наказали за ночную работу
Бизнес, 28.04.2021
Предприниматель совершила правонарушение повторно
В Бурятии заложили облепиховый сад
В Бурятии заложили облепиховый сад
Бизнес, 28.04.2021
Облепиховый сад появился в баргузинском селе
Продавец бурятского леса в Китай не вернул 352 млн
Продавец бурятского леса в Китай не вернул 352 млн
Бизнес, 28.04.2021
Фирма «забыла» вернуть из-за границы валютную выручку
Питьевую воду из Бурятии будут поставлять в Китай
Питьевую воду из Бурятии будут поставлять в Китай
Бизнес, 28.04.2021
Вода из Бурятии будет поставляться в офисные предприятия, школы и детские сады Китая
Селенгинский ЦКК направил благотворительную помощь учреждениям посёлка Селенгинск
Селенгинский ЦКК направил благотворительную помощь учреждениям посёлка Селенгинск
Бизнес, 28.04.2021
Предприятие не первый год оказывает помощь социальным учреждениям Кабанского района Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^