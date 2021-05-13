В Бурятии раздали гранты на юрты, экскурсии и маралов

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

В республике назвали победителей конкурсов грантов в сфере туризма



В Бурятии реализуют 12 грантов в рамках развития туризма, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Всего на конкурс по предоставлению из республиканского бюджета грантов на реализацию проектов по развитию сельского, социального, экологического туризма и продвижению турпотенциала Бурятии было подано 99 заявок. Из них одобрено 12 на общую сумму 4,12 млн рублей.



На майских праздниках в Улан-Удэ прошёл фестиваль городских экскурсий Хото, на организацию которого индивидуальный предприниматель, профессиональный гид-экскурсовод Дарима Тогошеева выиграла 41 тыс рублей.



В 2021 году будут организованы льготные экскурсионные поездки для детей, молодёжи и людей старшего поколения в Байкальский биосферный заповедник от ООО «Сибирь тур». На проект «Байкал заповедный» туроператор получил 250 тыс рублей.



Сыбенов Николай, хозяин первой в республике мараловодческой фермы, выиграл 250 тыс рублей гранта на строительство восьмистенной бурятской юрты на шесть койко-мест.



На проект по развитию экологического туризма «Тропа здоровья» индивидуальный предприниматель Фарходжон Умаров из Тункинского района получил 1 млн рублей. На данные средства в посёлке Нилова пустынь на берегу реки Ехэ-Угун для маломобильных граждан построят безопасную экологическую тропу здоровья из полимерно-песчаной плитки, протяженностью 3 км с ограждениями, указателями, экскурсионными стойками, смотровой площадкой, скамейками, урнами, беседками и т.д.



Предприниматель Жаргал Мандагаев из Окинского района на 99 тыс рублей приобретёт оборудование для изготовления сувениров из дерева.



Елена Красноярова, индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 250 тыс рублей направит на устройство традиционного казачьего летника в местности Шитиловка Кяхтинского района.



«Центр старообрядцев» в Тарбагатайском районе выиграл два гранта по 250 тыс рублей. На первый проведут ремонт здания дома-музея мёда и приобретут инвентарь для анимационных туристических программ (балалайку, гармонь, тамбурин, конскую упряжь и пчелосемьи). А на второй - пошьют новые семейские костюмы и обувь.



На проект развития и обустройства пешеходной экологической тропы «Меркитская крепость» протяжённостью 5,2 км региональная общественная организация по сохранению историко-культурного, археологического наследия местности «Хайласын» получила 1 млн рублей. Здесь также пройдёт благоустройство: установка знаков, строительство полотна, площадок и ограждений.



В местности Бульдюруй Хоринского района ИП Цыцыкма Жамбалдоржиева построит юрты на 12 койко-мест. На реализацию проекта выделено 250 тыс рублей.



Туристическая фирма «Жассо тур» выиграла 250 тыс рублей на внедрение анимационных программ «Свадебные традиции бурят», «Сотвори одну из 8 драгоценностей буддизма в Ацагатской долине» на территории этнокомплекса «Степной кочевник».



Фотограф Александр Гармаев изготовит пять видеофильмов «Точка на карте» о природном потенциале лечебных ресурсов Бурятии. Ему одобрен грант 250 тыс рублей.



Все проекты будут реализованы до конца 2021 года.





