В Улан-Удэ застройщик и дольщик судились за лишние метры

Реальная площадь квартиры оказалась больше площади, указанной в договоре долевого строительства



В Улан-Удэ дольщица неожиданно для себя должницей. В 2018 году женщина заключила договор о долевом участии в строительстве ЖК «Весна». Она купила и оплатила квартиру общей проектной площадью ориентировочно 83,3 кв.м.



После введения дома в эксплуатацию оказалось, что реальная площадь квартиры на 4,5 кв.м. больше ориентировочной площади, указанной в договоре.



Застройщик потребовал доплатить горожанку за дополнительные метры. Женщина отказалась от новых трат, мотивируя тем, что договором не предусмотрена возможность изменения цены.



Районный суд встал на сторону застройщика, обязав женщину оплатить требуемую сумму. Суд исходил из того, что требования строительной компании основаны на условиях заключенного договора и являются обоснованными.



Владелица квартира пыталась обжаловать решение суда, подав апелляцию в Верховный суд.



- Вопреки доводам жалобы ответчика, суд первой инстанции, буквально толкуя условия договора в соответствии со ст. 431 ГК РФ, принял во внимание значение содержащихся в нём слов, выражений и пришёл к обоснованному выводу о том, что у гражданки возникла обязанность по доплате за дополнительную площадь. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом, - пояснили в Верховном суде Бурятии.



Судебная коллегия отклонила жалобу улан-удэнки и оставила решение Железнодорожного районного суда в силе.

