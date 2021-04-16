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В УФАС Бурятии поступают жалобы на регоператора

В УФАС Бурятии поступают жалобы на регоператора
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Одну жалобу уже рассмотрели, ещё одной займутся на следующей неделе

В Бурятское УФАС России поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия заказчика ООО «ЭкоАльянс», регионального «мусорного» оператора. Жалоба касается проведения аукциона на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов в Селенгинском районе.

Предприниматель оспаривает условия контракта, проект которого представлен заказчиком в составе документации к аукциону.

Рассмотрение жалобы состоится 21 апреля.

Две недели назад была рассмотрена жалоба на аналогичный аукцион по Кяхтинскому району. Тогда УФАС не согласилось с доводами заявителя о незаконных требованиях ООО «ЭкоАльянс» по транспортированию отходов свыше планируемого объема за счет средств перевозчика.

- Договор транспортирования заключается регоператором исходя из планируемого объема отходов, образующихся в районе. В свою очередь, планируемый объем устанавливается в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, утверждённой республиканским министерством природных ресурсов. Таким образом, установление заказчиком предельного объёма транспортируемых отходов является обоснованным, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
УФАС региональный оператор по ТКО
 
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