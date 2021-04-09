Подростков, ехавших без маски, наказывать не стали
В Бурятии мобильная группа во время проверки обнаружила водителя такси без маски. При этом водитель вёз пассажиров, на которых маски были. На таксиста, который пренебрёг правилами безопасности, составлен протокол об административном правонарушении. Теперь водителю грозит штраф до 1500 рублей.
- Еженедельно минтранс Бурятии совместно с управлением ГИБДД по республике проверяют межмуниципальные маршруты. С пятого апреля рейды прошли в автобусах, следующих в Иволгинский, Кабанский, Мухоршибирский, Тарбагатайский, Селенгинский районы, кроме того, под мониторинг попали такси, - сообщили в министерстве транспорта.
Участник мобильной группы отметил, что в основном все соблюдают масочный режим, но встречаются и нарушители.
- Например, в автобусе № 131 два подростка ехали без масок. Выписывать протоколы мы не стали, провели профилактическую беседу и выдали маски. Надеюсь, в следующий раз они будут сознательнее. Ведь средства защиты органов дыхания значительно уменьшают угрозу распространения вируса, - рассказал участник мобильной группы.
В министерстве добавили, что проведение рейдов «не преследует цель безусловного привлечения к административной ответственности нарушителей масочного режима».
- Рейды направлены на предостережение населения от пренебрежительного отношения к угрозе заболевая COVID-19, - подчеркнули в минтрансе.
Согласно указу главы Бурятии от 13.03.2020 № 37, использование масок обязательно в любых общественных местах, в том числе в общественном транспорте. Водители вправе требовать соблюдения санитарных мер безопасности и не пускать в салон пассажиров без масок.
В Бурятии составили протокол на таксиста без маски
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подростков, ехавших без маски, наказывать не стали
«В дневное время одних штрафуют за отсутствие масок и дезинфекции, а другие в ночное время не соблюдают правила»
О новом флагманском продукте рассказал глава Сбербанка
Бизнесмен предложил готовиться на случай третьей волны коронавируса
В России разрабатывают новую антиалкогольную госполитику
Яблоки и груши уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов
«Перехват_03» сообщает, что речь идёт о хищении 100 миллионов рублей
Представитель компании L.O.L. указал, что не передавал кому-либо прав на товарные знаки
Техническое задание на закупку медтехники ограничивало количество участников торгов
Автошкола выплатила долг после ареста компьютеров
В том числе можно будет поднять темы туризма на Байкале
Улан-удэнцам раздают обещания, что будут построены школы и детсады
Решение вынес Четвёртый арбитражный апелляционный суд
Очередное ковидное послабление принял оперштаб
Бизнес, 06.04.2021
Планируется приезд участников из других регионов России