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В Бурятии составили протокол на таксиста без маски

В Бурятии составили протокол на таксиста без маски
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Подростков, ехавших без маски, наказывать не стали

В Бурятии мобильная группа во время проверки обнаружила водителя такси без маски. При этом водитель вёз пассажиров, на которых маски были. На таксиста, который пренебрёг правилами безопасности, составлен протокол об административном правонарушении. Теперь водителю грозит штраф до 1500 рублей.

- Еженедельно минтранс Бурятии совместно с управлением ГИБДД по республике проверяют межмуниципальные маршруты. С пятого апреля рейды прошли в автобусах, следующих в Иволгинский, Кабанский, Мухоршибирский, Тарбагатайский, Селенгинский районы, кроме того, под мониторинг попали такси, - сообщили в министерстве транспорта.

Участник мобильной группы отметил, что в основном все соблюдают масочный режим, но встречаются и нарушители.

- Например, в автобусе № 131 два подростка ехали без масок. Выписывать протоколы мы не стали, провели профилактическую беседу и выдали маски. Надеюсь, в следующий раз они будут сознательнее. Ведь средства защиты органов дыхания значительно уменьшают угрозу распространения вируса, - рассказал участник мобильной группы.

В министерстве добавили, что проведение рейдов «не преследует цель безусловного привлечения к административной ответственности нарушителей масочного режима».

- Рейды направлены на предостережение населения от пренебрежительного отношения к угрозе заболевая COVID-19, - подчеркнули в минтрансе.

Согласно указу главы Бурятии от 13.03.2020 № 37, использование масок обязательно в любых общественных местах, в том числе в общественном транспорте. Водители вправе требовать соблюдения санитарных мер безопасности и не пускать в салон пассажиров без масок.
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