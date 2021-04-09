Сбер представил подписку СберПрайм+

О новом флагманском продукте рассказал глава Сбербанка



Сбер запускает флагманскую подписку «СберПрайм+» с основными финансовыми сервисами, включая безлимитные бесплатные переводы, СберКарту Прайм и популярные сервисы экосистемы. Об этом на пресс-конференции рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.



- Подписки — актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Например, со СберПрайм+ клиент сможет ежемесячно экономить около 5 тысяч рублей. Наша новая подписка — одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в неё входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги, - сообщил Герман Греф.



Подписка СберПрайм+ собрано из востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера. Предложение включает в себя СберКарту Прайм и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы Сбера. Среди них: повышенные бонусы от СберСпасибо; снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира; безлимитные бесплатные переводы по всей стране; подписка «Оптимум» Okko; вся медиатека СберЗвука; бесплатная мобильная связь СберМобайл; скидка на доставку готовой еды из Delivery Club; скидка на продукты из Самоката; скидка на все поездки в Ситимобиле; бесплатная доставка продуктов и специальные цены из СберМаркета; бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ; облачное хранилище СберДиск. С 1 мая бесплатная СберКарта также появится в базовом продукте СберПрайм. Подробности можно узнать на сайте Сбера.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

