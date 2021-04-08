В Улан-Удэ бизнесвумен оштрафовали за контрафактные куклы

Представитель компании L.O.L. указал, что не передавал кому-либо прав на товарные знаки



В магазине в Улан-Удэ обнаружили продажу контрафактные куклы L.O.L. Surprise.



Прокуратура Советского района Улан-Удэ совместно с сотрудниками Бурятской таможни провела проверку законодательства о запрете ввоза, хранения и реализации продукции, в том числе контрафактной. В магазине был выявлен факт продажи игрушек под торговой маркой L.O.L. с признаками контрафактности. Правообладателем же товарного знака «L.O.L. Surprise!» является МГА Интертейнмент Инк. (Калифорния, США).



Представитель компании L.O.L. указал, что правообладатель не передавал кому-либо прав на указанные товарные знаки.



- Прокуратура района возбудила административное производство в отношении индивидуального предпринимателя по ч.2 ст.14.10 КоАП России - реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда предпринимателю назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, - сообщила «Байкал-Dailу» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Анастасия Багаманова.



