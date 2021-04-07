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В Улан-Удэ аннулировали закупку БСМП на 22 млн

В Улан-Удэ аннулировали закупку БСМП на 22 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Техническое задание на закупку медтехники ограничивало количество участников торгов

Бурятское УФАС России признало обоснованными жалобы на нарушения при организации закупки эндовидеохирургической стойки для больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.

Аукцион с начальной стоимостью контракта 21,9 млн рублей был объявлен в конце февраля, подвести итоги торгов планировалось 1 апреля.

Однако из-за выявленных нарушений больнице придётся аннулировать закупку.

Как установило УФАС в результате рассмотрения жалоб, техническое задание составлено заказчиком некорректно и не позволяет определить допустимое значение некоторых характеристик товара, что ограничивает количество участников торгов.

Кроме того, проектом договора предусматривалась не только поставка, но и монтаж медтехники, что требует соответствующей лицензии. В нарушение законодательства в документации отсутствует требование о наличии у поставщика лицензии, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

БСМП УФАС госзакупки
 
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