Техническое задание на закупку медтехники ограничивало количество участников торгов
Бурятское УФАС России признало обоснованными жалобы на нарушения при организации закупки эндовидеохирургической стойки для больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.
Аукцион с начальной стоимостью контракта 21,9 млн рублей был объявлен в конце февраля, подвести итоги торгов планировалось 1 апреля.
Однако из-за выявленных нарушений больнице придётся аннулировать закупку.
Как установило УФАС в результате рассмотрения жалоб, техническое задание составлено заказчиком некорректно и не позволяет определить допустимое значение некоторых характеристик товара, что ограничивает количество участников торгов.
Кроме того, проектом договора предусматривалась не только поставка, но и монтаж медтехники, что требует соответствующей лицензии. В нарушение законодательства в документации отсутствует требование о наличии у поставщика лицензии, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
В Улан-Удэ аннулировали закупку БСМП на 22 млн
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Техническое задание на закупку медтехники ограничивало количество участников торгов
Автошкола выплатила долг после ареста компьютеров
В том числе можно будет поднять темы туризма на Байкале
Улан-удэнцам раздают обещания, что будут построены школы и детсады
Решение вынес Четвёртый арбитражный апелляционный суд
Очередное ковидное послабление принял оперштаб
Планируется приезд участников из других регионов России
Просрочка по удержанию алиментов составила 83 дня
В Бурятии открылось более 450 новых мест, где можно приобрести и самостоятельно активировать SIM-карту МегаФона
Творог гражданин Беларуси вёз в Чехию
Управляющая компания без предупреждения начала подачу отопления
Нарушения режима дезинфекции выявляют в ТРЦ, ювелирных и гостиницах
Прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности пункта приёма и отгрузки древесины
Бизнес, 05.04.2021
Раньше сельчанам приходилось ездить на заправку в райцентр
Бизнес, 05.04.2021
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений