В Улан-Удэ аннулировали закупку БСМП на 22 млн

Техническое задание на закупку медтехники ограничивало количество участников торгов



Бурятское УФАС России признало обоснованными жалобы на нарушения при организации закупки эндовидеохирургической стойки для больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.



Аукцион с начальной стоимостью контракта 21,9 млн рублей был объявлен в конце февраля, подвести итоги торгов планировалось 1 апреля.



Однако из-за выявленных нарушений больнице придётся аннулировать закупку.



Как установило УФАС в результате рассмотрения жалоб, техническое задание составлено заказчиком некорректно и не позволяет определить допустимое значение некоторых характеристик товара, что ограничивает количество участников торгов.



Кроме того, проектом договора предусматривалась не только поставка, но и монтаж медтехники, что требует соответствующей лицензии. В нарушение законодательства в документации отсутствует требование о наличии у поставщика лицензии, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



