В Улан-Удэ стартует межрегиональная строительная выставка

Планируется приезд участников из других регионов России



В преддверии строительного сезона в Улан-Удэ откроется межрегиональная строительная выставка «Стройиндустрия – 2021. ЖКХ. Энергосбережение. Деревообработка. Техмашэкспо». В этом году выставка состоится с 7 по 9 апреля в физкультурно-спортивном комплексе.



В тематических разделах «Стройиндустрии» будут представлены: новые строительные технологии и материалы, энергосберегающие технологии и материалы, инженерное оборудование, оборудование и техника для ЖКХ, недвижимость, системы автоматизации, деревообработка, спецтехника и другое. Традиционно в выставке принимают участие более 40 компаний-производителей из таких регионов России, как Забайкальский, Красноярский, Алтайский края, Иркутская и Новосибирская области, а также Бурятии.



В рамках деловой программы пройдёт ряд мероприятий: конференции, тематические семинары, презентации проектов и программ. Кроме этого, будет продемонстрировано использование новых стройматериалов и техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

