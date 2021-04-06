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В Улан-Удэ стартует межрегиональная строительная выставка

В Улан-Удэ стартует межрегиональная строительная выставка
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Планируется приезд участников из других регионов России

В преддверии строительного сезона в Улан-Удэ откроется межрегиональная строительная выставка «Стройиндустрия – 2021. ЖКХ. Энергосбережение. Деревообработка. Техмашэкспо». В этом году выставка состоится с 7 по 9 апреля в физкультурно-спортивном комплексе.

В тематических разделах «Стройиндустрии» будут представлены: новые строительные технологии и материалы, энергосберегающие технологии и материалы, инженерное оборудование, оборудование и техника для ЖКХ, недвижимость, системы автоматизации, деревообработка, спецтехника и другое. Традиционно в выставке принимают участие более 40 компаний-производителей из таких регионов России, как Забайкальский, Красноярский, Алтайский края, Иркутская и Новосибирская области, а также Бурятии.

В рамках деловой программы пройдёт ряд мероприятий: конференции, тематические семинары, презентации проектов и программ. Кроме этого, будет продемонстрировано использование новых стройматериалов и техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.
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