Нарушения режима дезинфекции выявляют в ТРЦ, ювелирных и гостиницах
В Бурятии организации торговли всё чаще нарушают режим дезинфекции, сообщили сегодня в правительстве республики.
Для предупреждения вспышек коронавирусной инфекции в Бурятии продолжается контроль профилактических мер в организациях. Мобильные группы за минувшие сутки проверили 323 объекта торговли и общепита.
Выявлен ряд нарушений, связанных с организацией дезинфекционных мероприятий.
- Так, по итогам рейдов в столице республики 5 апреля составлено 17 протоколов. В том числе зафиксированы нарушения дезинфекционного режима в торговой точке в ТЦ «Сибирь», мастерской по ремонту мобильных телефонов Itel, ювелирном салоне SUNLIGHT, гостинице «Абрамович» и т.д., - сообщили в правительстве республики.
В организациях торговли требуется проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также после окончания смены влажной уборки торговых залов, служебных помещений и мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств.
Дезинфекция должна проводиться с кратностью обработки каждые два-четыре часа всех контактных поверхностей, дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзинок, прилавков и т.д. В организации ведётся специальный журнал дезинфекции, в котором отмечается время проведения дезинфекционных мероприятий.
В Бурятии организации торговли «забывают» про дезинфекцию
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