Бизнесмены Улан-Удэ устроили бардак с вывесками

В Улан-Удэ выявляют нарушения по размещению наружной рекламы



16 марта в районе остановки «Виадук» в Улан-Удэ прошёл рейд, в ходе которого были выявлены нарушения в размещении информационных и рекламных конструкций. Это место выбрано не случайно, так как здесь большое количество предпринимательских точек. Аналогичные места есть на Элеваторе и на улице Терешковой.



Некоторые конструкции были размещены на фасадах зданий самовольно. Выявлены нарушения требований к габаритным размерам информационным конструкций и их количеству.



- С сентября 2018 года на территории Улан-Удэ запрещено размещение информационных конструкций нерекламного характера без предварительного согласования эскизного проекта размещения информационных конструкций в комитете по архитектуре администрации Улан-Удэ, - напомнил начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.



Установлены требования по габаритам, количеству и размерам информационных конструкций. Предприниматели на фасадах могут размещать следующие виды вывесок: настенный тип, консольный, витринный, крышной. При этом на здании должен быть размещён только один из перечисленных типов вывесок.



Кроме того, в Улан-Удэ разрешён такой тип конструкций как декоративное панно – это дополнение к тем вывескам. Панно должно быть не более двух квадратных метров.



- Но, к сожалению, в ходе выезда выявлено, что есть такие нарушения, когда декоративное панно имеет огромные размеры и так далее, - добавил Даши Анчиров.



В зданиях с одним входом многие организации крепят свои вывески где угодно. Это тоже является нарушением. В этом случае разрешено только размещение табличек, а не огромных вывесок.



- Всё это нарушения муниципального законодательства в сфере размещения информационных конструкций. По всем этим фактам структурным подразделением администрации города будет отработано в плане разъяснения предпринимателям и в плане административного воздействия на такие нарушения. На данным момент нами составлено пять требований о явке на составления протокола об административном правонарушении, - добавил Даши Анчиров.



Также он напомнил, что закончились каникулы для бизнесменов, которые давались для приведения вывесок в соответствии с требованиями.



- То есть, все вывески, информационные конструкции, которые не соответствуют требованиям, должны быть приведены в соответствие с требованием нашего порядка до 1 января 2020 года. Мы давали каникулы, почти четыре года, организациям, чтобы они привели в соответствие с установленными требованиями, - отметил Даши Анчиров.



За это нарушение грозит штраф до 30 тысяч рублей.



Начальник отдела наружной рекламы комитета по архитектуре и градостроительству Георгий Ганн отметил, что зачастую предприниматели путают такие понятия как вывеска и реклама. Нередко под видом декоративного панно они выдают то, что попадает под закон о рекламе.



- Хотелось бы отметить, что с 2017 по 2020 годы администрацией города был сделан особый акцент на демонтаж незаконно установленных отдельно стоящих рекламных конструкций. Так, за отчётный период было демонтировано порядка полутора тысяч квадратных метров поверхностей щитов разных форматов, которые были установлены на земельных участках, независимо от форм собственности, - отметил Георгий Ганн.



По его словам, в этом году запланирован демонтаж 360 тысяч квадратных метров поверхностей, на этот раз будет уделено внимание настенным панно на магистральных улицах города.



В ходе рейда отдел наружной рекламы зафиксировал 23 нарушения в сфере законодательства о рекламе. Собственникам выпишут предписания, им предложат узаконить эти рекламные конструкции. В противном случае грозит штраф до полумиллиона рублей.

