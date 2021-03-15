Помощь клиенту оказали в Роспотребнадзоре
Житель Бурятии через суд расторг договор с ООО «Автомат Сервис», а также отсудил компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
- Поводом для обращения в суд послужила жалоба гражданина о нарушении прав потребителя при оказании услуг ненадлежащего качества по ремонту автотранспортного средства, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Решением суда исковые требования удовлетворены. Договор оказания услуг расторгнут, присуждено взыскать в пользу клиента 54 450 рублей. В том числе 25 700 рублей цена оказанных услуг, 10 000 рублей - компенсация морального вреда, 18 750 рублей штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
Решение суда не вступило в законную силу.
Житель Бурятии отсудил деньги за некачественный авторемонт
Бизнес, Фото:
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