Житель Бурятии отсудил деньги за некачественный авторемонт

Помощь клиенту оказали в Роспотребнадзоре



Житель Бурятии через суд расторг договор с ООО «Автомат Сервис», а также отсудил компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



- Поводом для обращения в суд послужила жалоба гражданина о нарушении прав потребителя при оказании услуг ненадлежащего качества по ремонту автотранспортного средства, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.



Решением суда исковые требования удовлетворены. Договор оказания услуг расторгнут, присуждено взыскать в пользу клиента 54 450 рублей. В том числе 25 700 рублей цена оказанных услуг, 10 000 рублей - компенсация морального вреда, 18 750 рублей штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.



Решение суда не вступило в законную силу.

