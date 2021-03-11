Оспаривается документация к аукциону на поставку питания для детей
В адрес Бурятского УФАС поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия детской республиканской клинической больницы. Речь идёт об аукционе на поставку лечебного и диетического питания для детей до трёх лет.
- В жалобе заявитель указывает, что положения документации к аукциону ограничивают доступ к участию в закупке, так как требованиям заказчика соответствует продукция единственного производителя, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
Рассмотрение жалобы назначено на 12 марта.
В Бурятии подали жалобу на аукцион от детской больницы
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