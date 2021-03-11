В Бурятии подали жалобу на аукцион от детской больницы

Оспаривается документация к аукциону на поставку питания для детей



В адрес Бурятского УФАС поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия детской республиканской клинической больницы. Речь идёт об аукционе на поставку лечебного и диетического питания для детей до трёх лет.



- В жалобе заявитель указывает, что положения документации к аукциону ограничивают доступ к участию в закупке, так как требованиям заказчика соответствует продукция единственного производителя, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Рассмотрение жалобы назначено на 12 марта.

