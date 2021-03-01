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В Бурятии судятся с фирмой, перекрывшей дорогу на Байкал

В Бурятии судятся с фирмой, перекрывшей дорогу на Байкал
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участки на Байкале хотят вернуть в собственность РФ

В Бурятии судятся с компанией, которая возвела забор в селе Выдрино, перекрывающий жителям дорогу к Байкалу.

Информацию о появлении забора в Выдрино ранее появилась на сайте Бурятского регионального отделения КПРФ.

- 19 февраля 2021 года сельчане обнаружили, что кто-то перекрыл им дорогу на Байкал забором с колючей проволокой. Люди в шоке рассматривают длиннющий забор с колючей проволокой. Вот что написано на одном из них: «Внимание! Частная собственность. ООО «Славное море». Проход и проезд на территорию без разрешения собственника запрещён! Право собственности охраняется законом». В общем, ни проехать, ни пройти, - говорилось в сообщении.

Также сообщалось, что жители намерены 24 февраля собрать сход и потребовать ответа от главы администрации сельского поселения «Выдринское» и местных депутатов.

Как сообщил «Байкал-Daily» Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Кошелев, проход и проезд к водному объекту должен быть общедоступным.

- Если эта дорога действительно ведёт на Байкал, и там отсутствует возможность прохода к береговой линии озера, то это, конечно, незаконно. В Telegram-каналах и СМИ речь идёт об организации ООО «Славное море». 30 декабря прошлого года мы предъявили иск в Кабанский районный суд как раз по этим земельным участкам. Мы просим суд признать право собственности «Славного моря» отсутствующим на эти участки и вернуть их в собственность Российской Федерации. Мы говорим о том, что эти земельные участки сформированы незаконно, поскольку затрагивают земли водного фонда, которые могут находиться только в собственности государства. Они не могут принадлежать частным лицам, в том числе юридическим, - разъяснил Алексей Кошелев.

Иск рассматривается Кабанским районным судом. Речь идёт о трёх участках на Байкале.

- Как только решение будет вынесено, если оно будет в нашу пользу, мы будем требовать, чтобы они все ограждения и прочее убрали, - отметил он.

Известно, что ООО «Славное море» зарегистрировано в Иркутской области.
Байкал дороги природоохранная деятельность
 
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