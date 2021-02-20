У самозанятых Забайкалья популярностью пользуются пассажирские перевозки

Также в топе сфер деятельности - парикмахерские услуги и репетиторство



Рейтинг самых популярных сфер деятельности среди самозанятых составили в Забайкальском крае. Большинство перешедших на новый налоговый режим трудятся в сфере пассажирских перевозок. Общее число самозанятых граждан в регионе составляет уже 2727 человек.



По словам зампреда правительства региона Александра Бардалеева, в Забайкалье, как и в целом по стране, на первом месте находятся услуги по перевозке пассажиров. Он рассказал, что также в топ попали парикмахерские услуги и репетиторство. Чуть менее востребованы услуги перевозки грузов и фотографии.



Как сообщает министерство экономического развития Забайкальского края, статус самозанятого даёт людям не только возможность уплачивать налоги по льготной ставке (4 или 6%). Кроме того, он освобождает от обязательных платежей в пенсионный фонд, налога на доходы физических лиц, а ещё от обязательной подачи налоговой декларации.

