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У самозанятых Забайкалья популярностью пользуются пассажирские перевозки

У самозанятых Забайкалья популярностью пользуются пассажирские перевозки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Также в топе сфер деятельности - парикмахерские услуги и репетиторство

Рейтинг самых популярных сфер деятельности среди самозанятых составили в Забайкальском крае. Большинство перешедших на новый налоговый режим трудятся в сфере пассажирских перевозок. Общее число самозанятых граждан в регионе составляет уже 2727 человек.

По словам зампреда правительства региона Александра Бардалеева, в Забайкалье, как и в целом по стране, на первом месте находятся услуги по перевозке пассажиров. Он рассказал, что также в топ попали парикмахерские услуги и репетиторство. Чуть менее востребованы услуги перевозки грузов и фотографии.

Как сообщает министерство экономического развития Забайкальского края, статус самозанятого даёт людям не только возможность уплачивать налоги по льготной ставке (4 или 6%). Кроме того, он освобождает от обязательных платежей в пенсионный фонд, налога на доходы физических лиц, а ещё от обязательной подачи налоговой декларации.
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