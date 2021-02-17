FORUM: место встречи



Четыре года назад в центре столицы Бурятии появился уютный и современный торговый центр FORUM, сразу привлёкший внимание улан-удэнцев. Светлый, комфортный, с удобными и востребованными магазинами известных брендов России и мира. К радости любителей шопинга и развлечений - вскоре начнёт свою работу вторая очередь торгового комплекса, в которой горожан и гостей нашей республики ожидает немало приятных сюрпризов. О том, чем будут наполнены новые площади и почему непременно стоит посетить FORUM, редакции «Байкал-Daily» рассказал генеральный директор торгового дома «Барис» Вячеслав Аюшиев.





Логичное и нужное продолжение



- Вячеслав Дашиевич, расскажите, пожалуйста, о предстоящем открытии второй очереди ТРЦ FORUM. Почему было решено вводить вторую очередь?



- Площадь первой очереди торгового центра FORUM составляет 22 тысячи квадратных метров. Но, когда мы в декабре 2016 года приняли решение о приобретении данного здания, мы его покупали как первую очередь уже запланированного торгово-развлекательного центра – там даже имелись соединительные ходы для предстоящего строительства второй очереди комплекса.



Уже на стадии набора первого пула арендаторов стало понятно: не хватает площадей для крупных федеральных брендов, размещения развлекательной зоны, недостаточно места для ресторанов и кафе.

И, когда появился необходимый объём финансирования, в 2017 году мы заказали проект второй очереди и через год он был готов. В августе 2018 года началось строительство, в марте 2020 года объект площадью 24 тысячи квадратных метров был сдан в эксплуатацию. Для нашей компании важно полное формирование комплекса как торгово-развлекательного (ввод развлекательной составляющей и фокус на формирование лучшего fashion-предложения в Бурятии).



- В чём же отличие второй очереди от первой? В чём, на ваш взгляд, заключается уникальность данного объекта для столицы Бурятии?



- Вторая очередь комплекса – это необходимое и логичное дополнение к первой. Ведь современный торговый центр – это не только продажи, но и комплексная система развлечений для посетителей. Расширение объёма торговых площадей даёт нам возможность ввода крупных международных брендов, которых так ждут жители нашей республики.



Также ТРЦ FORUM – это место встреч. И это связано не только с локацией. Мы делали и продолжаем делать всё, чтобы нашим посетителям было комфортно. Уверен, торговый центр такого уровня нужен для жителей нашего города и республики, и мы стараемся соответствовать современным тенденциям развития, предоставляя нашим клиентам комфортные условия для отдыха и развлечений.



Именно поэтому мы продолжаем расширять сервисные зоны. Уже сейчас мы открыли для посетителей обновлённый паркинг на 150 машино-мест, с учётом пожеланий в том числе и городских властей. Ведь известно: в центре города не хватает автопарковок. Современный, автоматизированный, теплый, безопасный и удобный – так мы можем описать наш новый паркинг. В будущем нас ждут: реконцепция и расширение площади комнаты матери и ребёнка, обустройство зон отдыха, зоны для хранения покупок и многое другое.



Навстречу запросам посетителей



- Как будет проводиться подбор арендаторов? Какие преимущества это даст будущим покупателям? В чём их комфорт, интерес и выгода?



- Как правило, управляющая компания ТРЦ Colliers International старается обеспечить оптимальный баланс между международными и региональными компаниями.



Сегодня рынок меняется стремительно, и наша задача – адаптироваться к новым условиям и извлечь максимум выгоды, в первую очередь, для наших посетителей. Поэтому при подборе арендаторов мы не просто привлекали известные бренды, мы тщательно изучали тенденции рынка, перспективы развития этих брендов.



Торговый центр FORUM сегодня позиционирует себя как главный модный торговый центр в регионе. И одной из главных задач для нас стало формирование качественного, узнаваемого, уникального и нужного пула арендаторов. Многие из них будут впервые представлены в Республике Бурятия, причём есть компании, которые открываются у нас в новой концепции, даже среди регионов Сибири и Дальнего Востока. Ввод в эксплуатацию новых торговых площадей позволил нам привлечь отличные бренды (Bershka, Terranova, Zarina, befree, Benetton kids, New Yorker, Kari, Kari kids, М.Видео и многие другие), добавить развлечений и дополнить предложение в категории «еда» несколькими новыми концептуальными ресторанами и кафе.



Нам важно, чтобы любой посетитель всегда мог найти необходимое и даже больше согласно своим запросам. В условиях современного рынка покупателю недостаточно давать качественные и недорогие товары, его нужно постоянно удивлять и вдохновлять.



Новая эра развлечений



- Какова концепция развлекательной составляющей ТРЦ? Что именно, для каких возрастов и интересов будет? Каким будет новый кинотеатр, что подразумевается под размещением общественных пространств?



- Нельзя не упомянуть и о комфорте мам с малышами. Речь идёт о современной, оснащённой всем необходимым, комнате матери и ребёнка. Она уже получила немало положительных отзывов, и мы планируем увеличить её площадь, чтобы наши посетительницы и их малыши чувствовали себя уютно в стенах FORUM



Помимо этого, появится новый ресторан и, конечно, кинотеатр. Для нас это особая гордость: его концепция в корне отличается от тех кинотеатров, что имеются в городе. Это будет не только площадка для просмотра кинофильмов, но и общественное, культурное, социальное пространство с возможностью проведения самых разных мероприятий – конференций, презентаций, выставок, в том числе и на площадке перед кинозалом. А уникальные трансформируемые кинозалы за считанные минуты могут стать отличными лекционными или презентационными площадками. Мы уже проводим переговоры с представителями культурных и общественных учреждений нашего города, ведь не всегда возможно провести какое-либо мероприятие в имеющихся локациях.



Безопасность – в приоритете



- Расскажите, пожалуйста, о ваших принципах управления ТРЦ. Как у вас налажена система эксплуатации и безопасности? Каковы будут действия персонала центра в случае нештатных ситуаций, будь то возгорание или акт терроризма? Как будут решаться повседневные бытовые вопросы?



- Управляющей компанией ТРЦ является Colliers International – компания международного уровня, с огромным опытом и командой настоящих профессионалов. Эксплуатации объекта мы уделяем большое внимание и прилагаем максимум усилий для обеспечения безопасности и комфорта посетителей и арендаторов в ТРЦ. На каждую нештатную ситуацию у нас предусмотрены чёткие инструкции, что позволяет максимально быстро и безопасно действовать, и решать возникающие проблемы. Кроме того, наши специалисты по безопасности показали в ходе проверок и учений, проведённых сотрудниками ГО и ЧС, отличные навыки взаимодействия в нештатных ситуациях и устранения последствий ЧП различного характера. Поэтому наши посетители могут чувствовать себя спокойно в стенах торгового центра: их безопасность под неусыпным контролем.



- Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла изменения во все стороны жизни. Расскажите, как вы противостоите распространению заболевания? Как прошли для вас весенние и летние месяцы? Какие профилактические меры приняты сейчас, с учётом ситуации?



- С 29 марта 2020 года торговый центр перешёл в ограниченный режим работы в связи с введением Главой Республики Бурятия мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Более двух месяцев ТРЦ FORUM продолжал работать в ограниченном режиме, при этом оставались действующими лишь 8% магазинов арендаторов.



Когда грянула пандемия коронавируса, остро встал вопрос о сохранении пула арендаторов: кто-то из представителей бизнеса оказался в очень сложном положении. Поэтому мы пошли навстречу нашим партнёрам – отменили арендную плату, оставив только коммунальные и эксплуатационные платежи. И до конца прошлого года даже без учёта открытия торгового центра после отмены ограничений мы предоставляли скидки. У нас достаточно крепкие и долговременные партнёрские отношения, мы не привыкли жить одним днём, поэтому сделали шаги навстречу нашим клиентам.



Таким образом, нам удалось выдержать баланс между поддержкой бизнеса арендаторов и чётким выполнением всех требований к безопасности, и объект вышел из этого крайне сложного периода, не потеряв партнёров. Нами была разработана стратегия по дальнейшему развитию в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки в регионе. Мы признательны нашим партнёрам и арендаторам – на протяжении этого непростого времени они были с нами и сохранили свои намерения остаться в проекте и продлить партнёрские отношения.



Сегодня мы продолжаем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности арендаторов и посетителей ТРЦ. Все поверхности регулярно дезинфицируются, на всех этажах размещены санитайзеры и рециркуляторы воздуха. Наши сотрудники проходят обязательную ежедневную проверку температуры и всегда работают в масках. Система вентиляции помещений работает в режиме максимальной загрузки, удвоена частота дезинфицирования вентиляционных шахт, а на всей территории ТРЦ размещены информационные материалы о необходимости соблюдения мер безопасности.

Каждый миг – в радость!



- Вячеслав Дашиевич, Ваши пожелания потенциальным арендаторам и будущим покупателям – посетителям обновлённого торгового центра FORUM



- Нашим арендаторам искренне хочу пожелать, прежде всего, здоровья, побольше благодарных покупателей. Со своей стороны, мы сделаем всё, чтобы привлечь как можно больше посетителей в наш торговый центр, сделать его лучшим местом шопинга и развлечений.



А нашим гостям желаю: пусть каждая минута, проведённая в нашем светлом и уютном торговом центре, будет наполнена яркими позитивными эмоциями, а каждая вещь, приобретённая здесь, станет любимой.

Добро пожаловать!

