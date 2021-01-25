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В Бурятии проектным подрядчикам указали на недостатки

В Бурятии проектным подрядчикам указали на недостатки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В основном они несвоевременно сдают проекты

В фонде капитального ремонта состоялось совещание с представителями проектных подрядных организаций, сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.

Был проведён детальный разбор недостатков в работе проектных организаций по капремонту. Подрядчикам указали на недопустимость повторения ошибок в последующем. Так, начальник производственно-технического отдела Константин Ушаков отметил, что некоторым подрядным организациям следует обратить внимание на соблюдение сроков предоставления проектной документации в адрес фонда. В случае несвоевременной передачи проектов подрядчикам будут начисляться штрафные санкции.

Кроме этого, подрядчикам напомнили, что обследование технического состояния дома перед разработкой проекта является одним из ключевых моментов капитального ремонта, от которого зависит весь дальнейший процесс. Поэтому оно должно быть более тщательным и точным.
капремонт
 
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