Год Добрых дел от Сбера

В канун Нового года Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги деятельности по всем направлениям работы, включая благотворительные проекты. Банк является постоянным партнёром социальных и экологических инициатив в регионах присутствия



Одним из важных социальных направлений в 2020 году стала поддержка сферы здравоохранения. Так, ряд лечебных учреждений Иркутской области и Бурятии: ГАУЗ «Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко» (г. Улан-Удэ), ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница», ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10», ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава РФ ( г. Иркутск) – с помощью разработок Сбера были подключены к проекту по использованию технологий искусственного интеллекта – AL-модели детекции патологии лёгких. По оценкам специалистов модель позволяет с высокой точностью (более 94%) определять объём поражённых участков лёгких, а также долю поражённого объёма лёгких. Внедрение данной технологии позволило приоритезировать работу врачей-рентгенологов, в более сжатые сроки помогает им анализировать изменения в органах дыхания пациентов в динамике и, таким образом значительно облегчает работу врачей в условиях пандемии. Размер благотворительной помощи Байкальского банка Сбербанка по этому проекту составил 360000 рублей. В настоящее время банк также принял решение о дополнительной поддержке Иркутской клинической больницы №3, для нужд которой – на приобретение жидкого медицинского кислорода (газа сжиженного), необходимого для проведения кислородотерапии пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ – Сбер направит 950000 рублей.



В отдельной зоне внимания и заботы коллектива Байкальского банка были дети. Уже не первый год сотрудники банка поддерживают акцию «Коробка храбрости», ведут сбор игрушек для маленьких пациентов Ивано-Матрёнинской больницы ( г.Иркутск). Игрушки дети в качестве награды за храбрость, проявленную в процессе лечения и медицинских процедур, выбирают себе сами. Подддержку Сбер оказал и ассоциации общественных организаций многодетных семей Иркутской области «Берегиня». Помощь требовалась их акции «#ПриангарьеНужнаПомощь!» в закупке компьютеров для детей. В связи с переходом на дистанционное обучение в школах для многих многодетных семей эта задача была очень сложной и «Берегиня» начала сбор средств на приобретение гаджетов и компьютеров для поддержки таких семей.



Значительный экологический проект «Подари планете жизнь» Сбер в Иркутской области поддержал с резонансом из 2020 года в 2021-й .В уходящем году был дан старт реализации первого этапа проекта по созданию парка природы «Мыс Бурхан» на острове Ольхон. Проект направлен на поддержку срочных мер по сохранению ландшафта и безопасного пребывания туристов на мысе Бурхан. Байкальский банк выступил в роли партнёра этого проекта, размер благотворительной помощи составил 150000 рублей. Весной 2021 года, в период с 21 мая по 10 июня, сотрудники банка продолжат акцию по сохранению природного ландшафта территорий уже в своих регионах и высадят деревья в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Братске, Усть-Куте, Якутске. Старт акции «Посади дерево – сохрани планете жизнь» дан уже сейчас – сертификаты на посадку деревьев в качестве новогоднего подарка получили сотрудники банка, его партнёры и журналисты региональных СМИ. Байкальский банк ПАО Сбербанк выступил в роли организатора добровольческих сил и финансирования мероприятий акции «Посади дерево – подари планете жизнь».



- Акции добрых дел должны работать на будущее, на сохранение всего лучшего, чем наделён человек природой. И наши коллеги всегда имеют на этот счёт активную позицию, нам всем очень важно, какой след мы оставляем после себя в окружающем мире. След добра и правильных, ответственных решений – это часть нашей социальной стратегии,которую Байкальский банк выполнял в 2020 году, и которая не изменит свой курс в году наступившем, - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.





