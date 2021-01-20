Из Новосибирска в Улан-Удэ везли камусы оленя без документов

Ценный груз остановили в Слюдянке
На стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка в Иркутской области остановили фуру с партией камусов (шкуры с нижней части голеней) оленей. Камусы везли без ветеринарных сопроводительных документы. 300 кг необработанных камусов оленя перевозили из Новосибирска в Улан-Удэ.
- В данном случае допущено нарушение требований ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Водитель привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Документы были предоставлены позднее. Груз последовал дальше.
Ценный груз остановили в Слюдянке
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