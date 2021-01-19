У Сбера появилось автокаско

Маркетплейс по автострахованию находится в мобильном приложении СберБанк Онлайн



В маркетплейсе Сбера по автострахованию в дополнение к полисам ОСАГО появилось автокаско. Теперь на площадке представлены предложения по ОСАГО от 12 страховых компаний, а по каско — от трёх, включая СберКаско от компании СберСтрахование. Страховые сервисы для автомобилистов есть как в мобильном приложении СберБанк Онлайн, так и на сайте банка.



- В августе 2020 года Сбер первым из российских банков запустил в собственном мобильном приложении маркетплейс по автострахованию, и полисы ОСАГО в нём уже оформили 20 тысяч автомобилистов. Теперь мы подключили к платформе автокаско: пока доступны предложения от трёх компаний, скоро их станет больше. На следующем этапе выведем в маркетплейс сервисные продукты для автомобилистов и полисы ОСАГО нашей дочерней компании СберСтрахование, - сообщила Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.



В маркетплейсе Сбера можно оформить договоры страхования автокаско без предварительного осмотра машины. В зависимости от компании, в программы включены риски угона, ущерба по вине третьих лиц, страхование от несчастного случая, расширение покрытия по ОСАГО, а также сервисы техпомощи на дороге и эвакуатора. СберСтрахование вывела в маркетплейс программу СберКаско — первый продукт компании по автострахованию для физических лиц.



На маркетплейсе Сбера стал доступен расчёт и сравнение стоимости полисов ОСАГО и автокаско сразу в нескольких страховых компаниях. Здесь также можно узнать свой коэффициент «аварийности» и скидку за безаварийную езду по ОСАГО. Поскольку авторизация осуществляется по Сбер ID, доступна предзаполненная форма договора. Готовый полис будет направлен по электронной почте. Распечатывать его необязательно, но при желании сделать это можно на бумаге.



Маркетплейс по автострахованию можно найти в разделе «Страхование и защита» мобильного приложения СберБанк Онлайн, в котором представлены все рисковые страховые продукты компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».



Справка



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