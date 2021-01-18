Сбербанк отчитался о финансовых результатах по итогам 2020 года

Капитал, млрд руб. 1 янв'21 1 дек'20 1 янв'21 / 1 дек'20 1 янв'20 1 янв'21 / 1 янв'20 Базовый 3 578 3 594 -0,45% 3 300 8,43% Основной 3 728 3 744 -0,43% 3 300 12,98% Общий 4 758 4 692 1,39% 4 568 4,15% Достаточность капитала, % Базовый Н1.1, мин. 4,5% 11,24% 11,32% -0,08 п.п. 10,51% 0,73 п.п. Основной Н1.2, мин. 6,0% 11,71% 11,80% -0,08 п.п. 10,51% 1,21 п.п. Общий Н1.0, мин. 8,0% 14,93% 14,76% 0,17 п.п. 14,52% 0,42 п.п. Активы с учетом риска, млн руб. 31 865 31 780 0,27% 31 470 1,26%

- Банк заработал чистую прибыль в размере 62,5 млрд руб.- В декабре выдан максимальный за год объем кредитов – 2,2 трлн руб., из которых 0,5 трлн руб. выдано физическим лицам и 1,7 трлн руб. юридическим лицам.- Кредитный портфель вырос на 0,9% без учёта валютной переоценки.- Средства физических лиц выросли на 0,9 трлн руб. или на 6,1% за месяц без учёта валютной переоценки, что в 1,5 раз превысило аналогичный прирост декабря 2019 года.- За год банк заработал 781,6 млрд руб. чистой прибыли без учёта событий после отчётной даты. Рентабельность капитала составила 16,5%, а рентабельность активов – 2,6%.- Кредитный портфель юридических лиц вырос на 16,1% или 9,1% без учёта валютной переоценки. Положительная динамика портфеля наблюдалась с середины 2020 года.- Портфель розничных кредитов вырос за год на 17,0%, в том числе ипотечных кредитов – на 21,2%.- Рост средств клиентов за год составил 16,0% или 10,4% без учёта валютной переоценки.– сообщил финансовый директор А.Ю. Бурико.Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 2019 года и составил 1441 млрд руб. Рост чистого процентного дохода обусловлен высоким темпом роста кредитования, снижением стоимости клиентских средств вслед за динамикой ключевой ставки и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов.Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% до 509 млрд руб. Несмотря на волатильность потребительской активности из-за пандемии, главными драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчетные операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты. Поддержку росту комиссионных доходов в декабре оказало восстановление потребительской активности, в том числе в результате отказа от зарубежных поездок.Операционные расходы составили 636 млрд руб., увеличившись на 0,5% относительно предыдущего года без учёта событий после отчётной даты. По предварительным оценкам темп роста операционных расходов по РПБУ с учётом событий после отчётной даты за год не превысит уровень инфляции благодаря программе оптимизации расходов в ответ на пандемию. В частности, в 2020 году было принято решение об отказе от индексации заработных плат. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 29,7% против 34,8% годом ранее.Расходы на кредитный риск с учётом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в декабре составили 23,4 млрд руб., а за весь год – 541 млрд руб., увеличившись в 4,4 раза к прошлому году. Рост связан с негативным влиянием пандемии на заёмщиков. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности составляет 2,2 раза.Без учёта событий после отчётной даты прибыль до уплаты налога на прибыль за 2020 год составила 966,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 781,6 млрд руб.Активы по итогам года выросли на 19,7% или на 14,7% без учёта валютной переоценки и на 1 января 2021 года составили 33,1 трлн руб. При этом в декабре активы снизились на 0,8% преимущественно за счёт сокращения кредитов банкам в рамках управления краткосрочной ликвидностью.В декабре корпоративным клиентам выдано 1,7 трлн руб., за 2020 год – 13,5 трлн руб., что на 4% или на 0,5 трлн руб. больше, чем год назад. С середины года сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля – без учёта валютной переоценки в декабре портфель увеличился на 1,0% до 15,5 трлн руб. В целом за год портфель вырос на 9,1% без учёта валютной переоценки.Объём выдачи розничных кредитов с лета держится на высоком уровне за счёт как ипотечных, так и потребительских программ. В декабре выдано 458 млрд руб., всего за год – 4,2 трлн руб., что на 26% больше, чем год назад. Портфель кредитов за месяц вырос на 0,7% до 8,5 трлн руб., рост за год составил 17,0%. На динамику розничного кредитования также повлияла сделка по секьюритизации ипотечных кредитов в размере 46 млрд руб. или 0,5% от всего портфеля. В структуре розничного портфеля доля ипотеки за год выросла на 2 п.п. до 58,2%.Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос за 2020 год с 2,17% до 3,20% преимущественно за счёт роста просроченной задолженности в корпоративном сегменте. При этом в декабре показатель улучшился на 3 бп.Портфель ценных бумаг за 2020 год вырос на 56,5% до 5,2 трлн руб. в основном за счёт приобретения облигаций федерального займа (ОФЗ) и корпоративных облигаций.Средства физических лиц в декабре выросли на 6,1% или на 901 млрд руб. без учёта валютной переоценки, что в 1,5 раза превысило прирост декабря предыдущего года. Рост произошел как за счёт срочных счетов, так и за счет средств на банковских картах во всех основных валютах. В целом по итогам года средства физических лиц выросли на 15,3% или на 11,6% без учета валютной переоценки.Средства юридических лиц за декабрь снизились на 0,8% до 7,8 трлн руб. за счёт валютных колебаний, без учёта которых рост составил 0,3%. За 2020 год рост средств корпоративных клиентов составил 17,3% или 7,9% без учёта валютной переоценки.За год рост средств клиентов без учёта валютной переоценки составил 10,4%, а их остаток превысил 23,5 трлн руб.Базовый и основной капитал в декабре изменились незначительно и составили 3 578 млрд руб. и 3 728 млрд руб. соответственно. В расчёт базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года до завершения аудита.Общий капитал за месяц вырос на 1,4% до 4758 млрд руб. в основном за счёт заработанной чистой прибыли.Активы, взвешенные с учётом риска*, в декабре выросли до 31,9 трлн руб. в основном за счёт роста кредитного портфеля.— один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/45/406504/