В Бурятии Сбер презентовал банковский портал DA

Байкальский банк Сбербанка провёл онлайн-конференцию для агентств недвижимости Бурятии. Ключевой темой мероприятия стала презентация банковских инструментов и сервисов, предназначенных для организации процессов покупки или продажи недвижимости, в том числе реализуемой банком с торгов. Специалисты Сбера рассказали о возможностях банковского интернет-ресурса – портала DA (portal-da.ru).
- Портал является основным ресурсом по размещению информации о реализуемом залоговом имуществе и непрофильных активах Сбербанка. Мы также активно привлекаем и арбитражных управляющих, другие коммерческие банки, лизинговые и отраслевые компании для размещения на портале DA информации о реализации залоговых и непрофильных активов с использованием данного ресурса. Сервис позволяет получать не только информацию об объектах, но и документацию, необходимую для принятия решения о покупке. Мы консультируем потенциальных покупателей и по вопросам возможности финансирования банком планируемого приобретения. Для покупателей и продавцов это дополнительный инструмент для поиска и продажи недвижимости. Неудивительно, что информация вызвала живой интерес у специалистов этой сферы – ресурс портала расширяет границы их работы, - заявила Марина Голубкина, директор управления по работе с проблемными активами юридических лиц Байкальского банка.
С помощью портала DA можно приобрести коммерческую и жилую недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, земельные участки, автомобили и спецтехнику. В настоящее время на портале, работающем с объектами, расположенными по всей территории России, размещено более 9,5 тысяч различных активов на общую сумму 238 млрд руб. С 2017 по 2020 год с помощью данного ресурса заключено более 800 сделок на общую сумму свыше 17 млрд руб. Продавцами объектов выступает Сбербанк и другие банки, а также крупные владельцы бизнеса, которые уже провели оценку стоимости выставленных на торги активов.
Участниками онлайн-конференции, посвящённой вопросам организации процессов продажи/покупки недвижимости, стали представители 25 агентств недвижимости республики Бурятия. Партнёры банка интересовались о том, где можно посмотреть представленные на портале DA объекты недвижимости, возможно ли приобрести их в ипотеку, а также о юридических нюансах приобретения недвижимости с помощью данного ресурса. По всем актуальным вопросам специалисты банка дали разъяснительную информацию.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.