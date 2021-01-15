В Бурятии Сбер презентовал банковский портал DA

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Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.





Байкальский банк Сбербанка провёл онлайн-конференцию для агентств недвижимости Бурятии. Ключевой темой мероприятия стала презентация банковских инструментов и сервисов, предназначенных для организации процессов покупки или продажи недвижимости, в том числе реализуемой банком с торгов. Специалисты Сбера рассказали о возможностях банковского интернет-ресурса – портала DA (portal-da.ru).- заявила Марина Голубкина, директор управления по работе с проблемными активами юридических лиц Байкальского банка.С помощью портала DA можно приобрести коммерческую и жилую недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, земельные участки, автомобили и спецтехнику. В настоящее время на портале, работающем с объектами, расположенными по всей территории России, размещено более 9,5 тысяч различных активов на общую сумму 238 млрд руб. С 2017 по 2020 год с помощью данного ресурса заключено более 800 сделок на общую сумму свыше 17 млрд руб. Продавцами объектов выступает Сбербанк и другие банки, а также крупные владельцы бизнеса, которые уже провели оценку стоимости выставленных на торги активов.Участниками онлайн-конференции, посвящённой вопросам организации процессов продажи/покупки недвижимости, стали представители 25 агентств недвижимости республики Бурятия. Партнёры банка интересовались о том, где можно посмотреть представленные на портале DA объекты недвижимости, возможно ли приобрести их в ипотеку, а также о юридических нюансах приобретения недвижимости с помощью данного ресурса. По всем актуальным вопросам специалисты банка дали разъяснительную информацию.