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Старт Нового года – с «Зелёной» акцией от Сбера

Старт Нового года – с «Зелёной» акцией от Сбера
Бизнес,  Фото:Сбербанк
Байкальский банк Сбербанка поддержал экологический проект «Подари планете жизнь» и приступил к организации проведения масштабной акции по посадке деревьев в Иркутской области, Забайкальском крае, Бурятии и Якутии

Старт акции «Посади дерево – сохрани планете жизнь» дан уже сейчас – сертификаты на участие в проекте по сохранению природного ландшафта, в качестве новогоднего подарка, получили компании-партнёры Сбера. Байкальский банк ПАО Сбербанк выступил в роли организатора добровольческих сил и финансирования мероприятий экологической акции.

Весной 2021 года, в период с 21 мая по 10 июня, высадка деревьев состоится в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Братске, Усть-Куте и Якутске. Это мероприятие – лишь часть большой повестки ESG-направления, приоритетного в развитии всего Сбера.

- Экологические акции объединяют людей и являются частью осознанного отношения к ресурсам, которыми наделила природа наши регионы. Наш банк активно занимается реализацией туристической стратегии на Байкале и нам важны не только коммерческие проекты, но и то, какой след они оставят в экологии территорий. Ответственное отношение к природе – это то, к чему мы идём сами и к чему призываем других. Именно так, особым сертификатом на посадку именного дерева, мы поздравили с Новым годом своих друзей и партнёров, - сообщил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Сертификаты на посадку деревьев в рамках акции «Посади дерево – сохрани планете жизнь» на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности Байкальского банка Сбербанка в 2020 году, были вручены и журналистам региональных СМИ всех 4-х регионов присутствия тербанка. Старт акции обещает стать массовым.

- Спасибо за необычный подарок Новому году. Теперь я точно знаю, чем займусь в Год Байкала, который отмечается в 2021 году. Благодаря Сберу – посажу дерево, а может и не одно! Приятно работать с креативными людьми с неиссякающей энергией, – поблагодарила Наталья Мустафина, корреспондент газеты «Областная» (г. Иркутск).

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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