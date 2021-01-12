Сбер начал консультировать предпринимателей в Viber

Консультации можно получить круглосуточно



Сбер начал консультировать своих клиентов — юридических лиц в Viber. В этом мессенджере можно круглосуточно получить консультацию специалистов банка по открытию расчётных счетов, оформлению зарплатных проектов и кредитов, расчётно-кассовому обслуживанию и другим вопросам. Сбербанк для бизнесменов в Viber может быть доступен по номеру 8 (495) 665-57-77 либо через кнопку в приложении интернет-банка СберБизнес.



- Ещё в августе 2019 года мы запустили канал обслуживания предпринимателей в самом популярном мессенджере мира WhatsApp. Нашим клиентам очень понравился такой способ общения с банком, поэтому в декабре этого года мы реализовали аналогичный инструмент в Viber. Мы считаем, что не должно быть никакой разницы между тем, чтобы написать, например, своему знакомому или в свой банк. В любое время суток, в рабочий или выходной — не важно: как только возникает вопрос, хочется сразу же получить на него ответ, и Сбер даёт такую возможность. Можно позвонить по телефону, можно написать в чат, мессенджер или по электронной почте — консультация будет оперативно дана в том канале, который удобен клиенту, - заявил Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.

