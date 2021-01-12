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Монголия обзаведётся собственным смартфоном

Монголия обзаведётся собственным смартфоном
Бизнес,  Фото:ehlel.com
Мобильный аппарат «Хулан» поступит в продажу в сентябре

В Монголии молодые инженеры разрабатывают мобильный телефон под названием «Хулан». Новый аппарат собираются сделать национальным брендом.

По словам разработчиков, 20 процентов деталей смартфона будет производится в Монголии. Технические характеристики «Хулана» следующие:
Версия: Ehlel_Hulan_21;
Процессор: Qualcomm;
Операционная система: Андроид 11;
Рабочая памятъ: 8ГБ;
Встроенная память: 128-512 ГБ;
Размеры: 142,7х65,1х7,0 мм;
Вес: 152 г;
Сеть: 5G;
Аккумулятор: Li-Po 4000 мА·ч;
Доступные цвета: чёрный, серый, зелёный и синий.
Цена (в зависимости от встроенной памяти) колеблется от 699 тыс. до 899 тыс. тугриков.

Презентация нового смартфона запланирована на сентябрь этого года, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия смартфоны
 
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