Офисы Сбербанка для корпоративных клиентов работают 31 декабря

Байкальский банк Сбербанка сообщил о режиме работы офисов по обслуживанию корпоративных клиентов в новогодние праздники



31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов в городах Улан-Удэ, Иркутск, Чита и Якутск работают в стандартном режиме с полным спектром услуг, но закроются на час раньше.



На остальных территориях присутствия Байкальского банка Сбербанка информацию об обслуживании корпоративных клиентов и предоставляемых сервисах в период с 31.12.20 по 10.01.21 можно получить на сайте Сбербанка (режим работы индивидуален для каждого офиса).



График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки, для юридических лиц информация доступна по номерам:

- 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России)

- +7 495 665-5-777 - звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу)

- 8 800 5555 777 – для звонков со стационарных городских телефонов

- Также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес, данная услуга позволяет позвонить в банк не проходя аутентификацию.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

