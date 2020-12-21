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В Бурятии незаконно перенесли сроки капремонта домов

В Бурятии незаконно перенесли сроки капремонта домов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Подрядчик не начал работы в установленные договором сроки

Прокурорская проверка выявила нарушения закона при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Тарбагатайском районе Бурятии.

- В марте между Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии и ООО «Горизонт» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах села Тарбагатай. Договором установлены сроки выполнения работ по каждому дому. Однако работы в установленные сроки подрядной организацией не начаты. В последующем стороны заключили дополнительное соглашение об изменении сроков выполнения работ, - сообщает прокуратура Бурятии.

В отношении директора общества возбуждено административное дело по ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ «Изменение лицом, являющимся стороной договора, условий договора при его исполнении, установленных в документации о торгах, по соглашению сторон в случае, если федеральным законом предусмотрен запрет такого изменения».

Управление федеральной антимонопольной службы по Бурятии должностному лицу назначило наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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