В Бурятии незаконно перенесли сроки капремонта домов

Подрядчик не начал работы в установленные договором сроки



Прокурорская проверка выявила нарушения закона при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Тарбагатайском районе Бурятии.



- В марте между Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии и ООО «Горизонт» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах села Тарбагатай. Договором установлены сроки выполнения работ по каждому дому. Однако работы в установленные сроки подрядной организацией не начаты. В последующем стороны заключили дополнительное соглашение об изменении сроков выполнения работ, - сообщает прокуратура Бурятии.



В отношении директора общества возбуждено административное дело по ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ «Изменение лицом, являющимся стороной договора, условий договора при его исполнении, установленных в документации о торгах, по соглашению сторон в случае, если федеральным законом предусмотрен запрет такого изменения».



Управление федеральной антимонопольной службы по Бурятии должностному лицу назначило наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

