Нарушения выявила проверка прокуратуры и Россельхознадзора
Россельхознадзор совместно с прокуратурой проверил в Иволгинском районе Бурятии бизнесменов, продающих зерно и продукты его переработки.
Всего было проверено 1,5 тонны крупы в ассортименте, 120 кг кормосмесей для животных и 40 кг пшеничных отрубей. Во время проверки были выявлены нарушения закона о безопасности пищевой продукции ИП Доржиев, ИП Цыренгармаева, ИП Дымбрылова и ИП Буянтуева, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
- Установлены факты реализации крупы без маркировки, без документов, подтверждающих качество и безопасность, с истекшим сроком хранения, с нарушением режимов хранения продукции. Так, у ИП Буянтуева крупы различных наименований общим весом 64,75 кг были введены в оборот с истекшим сроком хранения, а также не имели документов, подтверждающих возможность их дальнейшего использования. Крупы с истекшим сроком хранения, без маркировочных ярлыков весом 77 кг утилизированы на месте, - говорится в сообщении ведомства.
Заключения специалистов Россельхознадзора направлены в прокуратуру Иволгинского района для возбуждения административного производства по фактам выявленных нарушений.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в детсадах Мухоршибирского района обнаружили крупу с личинками.
В Бурятии торговали просроченной крупой
Бизнес, Фото:
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