 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 декабря

17 декабря

Популярное

В Бурятии торговали просроченной крупой

В Бурятии торговали просроченной крупой
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Нарушения выявила проверка прокуратуры и Россельхознадзора

Россельхознадзор совместно с прокуратурой проверил в Иволгинском районе Бурятии бизнесменов, продающих зерно и продукты его переработки.

Всего было проверено 1,5 тонны крупы в ассортименте, 120 кг кормосмесей для животных и 40 кг пшеничных отрубей. Во время проверки были выявлены нарушения закона о безопасности пищевой продукции ИП Доржиев, ИП Цыренгармаева, ИП Дымбрылова и ИП Буянтуева, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Установлены факты реализации крупы без маркировки, без документов, подтверждающих качество и безопасность, с истекшим сроком хранения, с нарушением режимов хранения продукции. Так, у ИП Буянтуева крупы различных наименований общим весом 64,75 кг были введены в оборот с истекшим сроком хранения, а также не имели документов, подтверждающих возможность их дальнейшего использования. Крупы с истекшим сроком хранения, без маркировочных ярлыков весом 77 кг утилизированы на месте, - говорится в сообщении ведомства.

Заключения специалистов Россельхознадзора направлены в прокуратуру Иволгинского района для возбуждения административного производства по фактам выявленных нарушений.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в детсадах Мухоршибирского района обнаружили крупу с личинками.


крупа Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бизнесменов Бурятии просят поторопиться с переходом на УСН
Бизнесменов Бурятии просят поторопиться с переходом на УСН
Бизнес, 18.12.2020
Бизнес-омбудсмен Бурятии напомнил, что времени осталось немного
В Бурятии торговали просроченной крупой
В Бурятии торговали просроченной крупой
Бизнес, 18.12.2020
Нарушения выявила проверка прокуратуры и Россельхознадзора
СберЛогистика открыла в Бурятии пункты приёма и выдачи посылок
СберЛогистика открыла в Бурятии пункты приёма и выдачи посылок
Бизнес, 18.12.2020
Они расположены в 11 офисах Сбербанка в Улан-Удэ
«Эвотор» запустил приём платежей на смартфоне с помощью сервисов Сбера
«Эвотор» запустил приём платежей на смартфоне с помощью сервисов Сбера
Бизнес, 17.12.2020
Приложение «Мобильный кассир» связывает кассу со смартфонами
В Улан-Удэ лаундж-бар прикрыли за вечеринку «Локдаун»
В Улан-Удэ лаундж-бар прикрыли за вечеринку «Локдаун»
Бизнес, 17.12.2020
Суд вынес решение по делу о подпольной вечеринке в лаундж-баре «SOVA»
Сбербанк снизил требование по стажу для ипотеки до 3 месяцев
Сбербанк снизил требование по стажу для ипотеки до 3 месяцев
Бизнес, 17.12.2020
Ранее минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки составлял 6 месяцев
Забайкалец продаёт родовые гербы на международной площадке
Забайкалец продаёт родовые гербы на международной площадке
Бизнес, 17.12.2020
Мастер изготавливает необычные бурятские сувениры
Сбер и 2ГИС запустили бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России
Сбер и 2ГИС запустили бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России
Бизнес, 17.12.2020
Аудитория грузового навигатора уже достигла 40 тысяч пользователей
В Иркутске состоится международный туристический форум
В Иркутске состоится международный туристический форум
Бизнес, 16.12.2020
«Время отдыхать на Байкале!» проведут в онлайн формате
Сбер провёл исследование рынка коммерческой недвижимости
Сбер провёл исследование рынка коммерческой недвижимости
Бизнес, 16.12.2020
Лучшую динамику демонстрируют складские помещения
Верховный суд Бурятии отменил решение райсуда по Кириллу Покацкому
Верховный суд Бурятии отменил решение райсуда по Кириллу Покацкому
Бизнес, 15.12.2020
Решение районного суда глава Бурятии ранее назвал «вызывающе циничным»
Новогоднее настроение от Сбера
Новогоднее настроение от Сбера
Бизнес, 15.12.2020
Байкальский банк Сбербанка создаёт предпраздничную атмосферу в офисах
В Улан-Удэ мобильные группы выявили нарушения в «Янте» и Fix Price
В Улан-Удэ мобильные группы выявили нарушения в «Янте» и Fix Price
Бизнес, 15.12.2020
Стало известно, сколько уже составили протоколов о несоблюдении мер профилактики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^