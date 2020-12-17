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«Эвотор» запустил приём платежей на смартфоне с помощью сервисов Сбера

«Эвотор» запустил приём платежей на смартфоне с помощью сервисов Сбера
Бизнес, 
Приложение «Мобильный кассир» связывает кассу со смартфонами

ИТ-компания «Эвотор», входящая в экосистему Сбера, запустила приложение «Мобильный кассир». Смартфоны можно превратить в смарт-терминалы и принимать все виды оплаты. Для бесконтактных платежей используются сервисы Сбера Tap on Phone и «Плати QR». «Мобильный кассир» связывает кассу «Эвотор» со смартфонами кассиров или курьеров, которые принимают оплату. Смартфоны отправляют информацию на кассу «Эвотор», и печатается чек.

Для «Мобильного кассира» не требуется дополнительное оборудование: онлайн-кассы и программное обеспечение, фискальный накопитель, банковский терминал для эквайринга и сканер штрихкодов. Достаточно иметь хотя бы один смарт-терминал «Эвотор» или облачную онлайн-кассу для фискализации чеков.

Приложение подходит для курьеров интернет-магазинов, сервисов доставки, выездных сотрудников, магазинов с несколькими точками оплаты (прилавками), сезонного бизнеса, ресторанов и кафе. Доступен наличный и безналичный расчёт, в том числе картами, телефоном, часами и кольцами, а также оплата по QR-коду и автономный эквайринг (если у предпринимателя есть банковские терминалы).

Приложение выглядит как рабочий экран смарт-терминала «Эвотор». Товары добавляются в корзину, и производится оплата. Можно настроить автоматическую печать чека или отправку по электронной почте и СМС.

- Мы первыми на российском рынке представили Tap-on-phone и «Плати QR» — сервисы для бесконтактного приёма платежей, которые помогли «Мобильному кассиру» от «Эвотора» превратить смартфон в многофункциональное кассовое решение для приёма любых платежей. Это помогает предприятиям любого масштаба, в первую очередь владельцам бизнеса с небольшим средним чеком, предоставлять своим клиентам наиболее удобный и безопасный способ оплаты товаров и услуг, - заявил Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

- Наша задача — сделать инновационные технологии доступными для каждого предпринимателя. Новое решение «Эвотора» и Сбера превращает смартфон в полноценный рабочий инструмент для розничной торговли и сферы услуг. Теперь предприниматели могут развивать свой бизнес без дополнительных затрат на оборудование, соблюдая при этом требования законодательства, - сообщил Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании «Эвотор».

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. 
Сбербанк банки
 
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