Сбер и 2ГИС запустили бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России





Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



2ГИС, входящий в экосистему Сбера, запустил грузовой навигатор и показал на картах инфраструктуру федеральных трасс. География грузового навигатора включает 99 городов и более 4500 населённых пунктов в 30 регионах России. Таким образом 2ГИС стал одним из крупнейших в России бесплатных картографических сервисов с навигацией для грузовиков.Начав с Москвы и Подмосковья, 2ГИС уже представил грузовую навигацию в 10 городах-миллионниках: Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Челябинске и Уфе. К декабрю 2020 года ежемесячная аудитория грузового навигатора достигла 40 тысяч пользователей. В начале 2021 года функция будет запущена в Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже.2ГИС детализировал информацию о логистических площадках в городах-миллионниках: отобразил адреса строений, упростив навигацию на крупных складских территориях. Кроме того, грузовой навигатор уже строит маршруты между регионами России с учётом ограничений для грузового транспорта и отражает инфраструктуру вдоль федеральных трасс. Для этого специалисты 2ГИС собрали информацию о кафе, гостиницах, АЗС, СТО, шиномонтажных мастерских и местах отдыха. На карте и в справочнике 2ГИС также появится информация о парковках для грузового транспорта, их режиме работы, покрытии парковочных площадок и наличии охраны. Сведения о придорожной инфраструктуре доступны всем пользователям сервиса: как водителям грузового транспорта, так и всем автолюбителям в междугородных поездках.Пользователь грузовой навигации 2ГИС может в приложении настроить индивидуальные параметры автомобиля и груза, такие как габариты и масса автомобиля, нагрузка на ось. А сервис подберёт оптимальные маршруты без учёта улиц, где запрещён проезд грузовой техники.- заявил Андрей Василевский, CEO Sber Automotive Technologies.- сообщила Елена Толкачёва, директор 2ГИС по справочно-картографическому производству.Чтобы включить опцию в приложении 2ГИС:· выберите «Настройки» → «Навигатор» → «Грузовая навигация»;· перед поездкой укажите габариты машины и особенности груза.Сведения о придорожной инфраструктуре, как и другие справочные данные 2ГИС, будут регулярно актуализироваться. Навигатор доступен в онлайн и мобильной версии 2ГИС для iOS и Android.2ГИС работает над детализированной картой российских дорог и навигацией для грузовиков с начала 2020 года. Кроме основных сервисов 2ГИС, проезд на грузовике доступен через публичный API: компании могут использовать роутинг и навигацию в своих продуктах.