Документы на груз были предоставлены позже
14 декабря на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра машины выявили перевозку 20 тонн минтая без ветеринарных сопроводительных документов. Рыбу везли из Хабаровского края в Томскую область.
- Перевозчик допустил нарушение требований ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом минсельхоза России № 589, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Владелец груза привлечён к административной ответственности и оштрафован.
Документы на груз предоставлены позже, так что минтай проследовал в место назначения.
В Слюдянке обнаружили 20 тонн минтая без документов
Бизнес, Фото:
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