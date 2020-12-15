В Слюдянке обнаружили 20 тонн минтая без документов

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Документы на груз были предоставлены позже



14 декабря на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра машины выявили перевозку 20 тонн минтая без ветеринарных сопроводительных документов. Рыбу везли из Хабаровского края в Томскую область.



- Перевозчик допустил нарушение требований ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом минсельхоза России № 589, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Владелец груза привлечён к административной ответственности и оштрафован.



Документы на груз предоставлены позже, так что минтай проследовал в место назначения.

