Сумма контракта — более 61 миллиона
Предприниматель из Агинского Бурятского округа Бадмажаб Батоев заключил контракт на поставку шерсти с крупной индийской компанией. ООО «Руно» в рамках первого контракта отправит за границу 20 тонн своей продукции. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Забайкальского края.
- Для Забайкалья это отличный результат, - заявил зампред правительства региона Александр Бардалеев,- достичь его удалось благодаря поддержке центра поддержки экспорта, который оплатил участие предпринимателя в международной выставке пряжи и волокна Istanbul Yarn Fair 2020 (Турция). Именно там бизнесмена и его продукцию заметили.
Сумма контракта — более 61 миллиона рублей. Отгрузка первой партии уже началась.
- Если получится сохранить связи с новым деловым партнером, то мы будем очень рады,- поделился Бадмажаб Батоев,- откроются новые перспективы. Наше предприятие и прежде принимало участие в выставках - ездили в Берлин, Шанхай. Но такие хорошие результаты, как контракт, у нас впервые. Забайкальская шерсть будет использоваться для изготовления индийских ковров.
Забайкальскую шерсть начали поставлять в Индию
Бизнес, Фото:
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