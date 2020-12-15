Забайкальскую шерсть начали поставлять в Индию

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Сумма контракта — более 61 миллиона



Предприниматель из Агинского Бурятского округа Бадмажаб Батоев заключил контракт на поставку шерсти с крупной индийской компанией. ООО «Руно» в рамках первого контракта отправит за границу 20 тонн своей продукции. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Забайкальского края.



- Для Забайкалья это отличный результат, - заявил зампред правительства региона Александр Бардалеев,- достичь его удалось благодаря поддержке центра поддержки экспорта, который оплатил участие предпринимателя в международной выставке пряжи и волокна Istanbul Yarn Fair 2020 (Турция). Именно там бизнесмена и его продукцию заметили.



Сумма контракта — более 61 миллиона рублей. Отгрузка первой партии уже началась.



- Если получится сохранить связи с новым деловым партнером, то мы будем очень рады,- поделился Бадмажаб Батоев,- откроются новые перспективы. Наше предприятие и прежде принимало участие в выставках - ездили в Берлин, Шанхай. Но такие хорошие результаты, как контракт, у нас впервые. Забайкальская шерсть будет использоваться для изготовления индийских ковров.







