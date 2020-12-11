Что победит в потребительском поведении жителей Бурятии?

К декабрю 2020 года в Бурятии отмечается рост спроса населения на потребительские кредиты. Эксперты говорят о возвращении «кредитного запроса» региона на докризисный уровень. Что происходит сейчас с расходами населения, как вторая волна пандемии влияет на уровень потребления товаров и услуг? Есть ли в банковском секторе специальные, в т. ч. новогодние предложения и как изменился подход Сбера к кредитованию граждан - мы узнали у управляющего Бурятским отделением Сбербанка Антона Соколова.

Антон Сергеевич, как сильно изменились потребительские привычки населения в 2020 году? Насколько нам известно, теперь Сбер имеет аналитическую площадку СберИндекс, что показывают ее данные?

- Мы переживаем непростой год, который повлиял на экономическое поведение населения. Пандемия заставила пересмотреть жизненные запросы и приоритеты. Согласно СберИндекса экономическая динамика в стране по основным направлениям замедляется. В первую волну и бизнес, и люди были не готовы к возникшим проблемам. Вторая волна пришла, когда ситуация в регионах стала уже более-менее стабильной, потребитель спокойнее ее переносит, и меняет свое поведение и сокращает траты в первую на посещение многолюдных мест. Спрос людей снизился на услуги кафе, баров, ресторанов (–29,6% г/г), индустрии красоты (–21,4% г/г) и развлечений (–61,5% г/г). Больше других сейчас в регионах страдает туриндустрия (–61,1% г/г), потому что сохраняются существенные ограничения мобильности населения между странами. И Бурятия, конечно, тоже в тренде таких перемен.

Люди стали больше тратить на продовольственные товары – продукты питания. Рост трат населения городов и поселков на продовольствие увеличился на 6,6%. Это может быть связано и с подготовкой к Новому году. И свидетельствует о постепенном возвращении к обычным потребительским привычкам.

Аналитики СберИндекса, изучая динамику процессов в потреблении товаров и услуг населения, считают , что в настоящее время в регионах не наблюдается признаков ухудшения ситуации - происходит незначительное замедление, которое вызвано опасением потребителей относительно новой волны пандемии и возвращением ряда ограничительных мер.

А что происходит с потребительским спросом на банковские продукты, например, кредиты?

- В Бурятском отделении Сбербанка в 3 квартале 2020 года зафиксирован явный рост спроса населения на кредитные продукты и эта динамика сохраняется. Например, рост заявок на ипотечные кредиты, в сравнении с аналогичным периодом 2019 г., отмечается почти в 1,5 раза. На 22% увеличился и объем выдач потребительских кредитов в сравнении с 1 кварталом 2020 года. В это году на потребительские цели, для осуществления различных жизненных планов и задач жителям Бурятии Сбер выдал более 66,6 тыс. кредитов, общей суммой более чем в 14,9 млрд рублей. В аналогичный период в 2019 году мы выдали населению 14,1 млрд. рублей потребительскими займами. Это говорит о возращении к показателям выдач потребительских займов до режима самоизоляции и пандемии COVID-19.

Это значит, что жители Бурятии уверены в устойчивости доходов и возможности погашения кредита. С другой стороны, именно сейчас действуют выгодные условия кредитования. На возросший интерес к ипотечному кредитованию, в первую очередь, влияет программа «Дальневосточная ипотека», которая позволяет в Сбере оформить ипотеку на приобретение недвижимости со ставкой 1,7%. Это самая низкая ставка жилищного кредита за последние годы.

Не менее интересны в Сбере и условия получения потребительского кредита. 13 ноября запустилась специальная новогодняя акция. Клиенты банка могут снизить ставку своего потребительского кредита сразу на 2 процентных пункта. Для этого нужно выполнить три условия: во - первых - кредит должен быть оформлен на сумму не менее 300 тысяч рублей и до 5 млн рублей; во –вторых - потребительский займ нужно оформить именно в период действия акции – до 28 января 2021 года; и в-третьих - самое главное-заемщик должен регулярно вносить платежи по графику, без просрочек и досрочного погашения, в течение года. После выполнения этих условий процентная ставка потребительского кредита будет снижена автоматически, минимальная ставка после снижения составит 9,9% годовых. Эта акция распространяется и на продукт «Потребительский кредит на рефинансирование», минимальная ставка выдачи по которому составит 11,4% для кредитов свыше одного миллиона рублей. Таких сниженных ставок по кредитам в Сбербанке давно не было.



С чем связаны подобные снижения ставок?

- Нам важно, чтобы отношения с клиентами были надёжными и предсказуемыми. Благодаря дополнительным скидкам на кредиты, мы даем возможность клиентам, невзирая на все сложности, которые принес пандемичный год, порадовать себя и близких, реализовать все планы 2020 года и с хорошим настроением войти в 2021. Снижение ставок особенно приятно накануне новогодних праздников, когда многие наши клиенты решаются на исполнение самых заветных желаний. И, конечно, мы надеемся, что жители Бурятии по достоинству оценят и наш дистанционный процесс получения кредита через приложение Сбербанк Онлайн.



Антон Сергеевич, много вопросов остается о кредитных каникулах? Они по-прежнему доступны жителям республики? Можно ли их оформить также дистанционно?



- Конечно. Через Сбербанк Онлайн также возможно урегулировать задолженность по кредиту - заявку на реструктуризацию платежей наши клиенты могут подавать в веб-версии приложения. Раньше это было возможно только на сайте Сбера. Хочу отметить, что программы реструктуризации кредитов доступны клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию либо испытывающим финансовые сложности. В зависимости от каждого конкретного случая, банк может предоставить отсрочку платежей по кредиту или снизить их размер, реструктуризация распространяются на все кредитные продукты банка. Условия программ урегулирования напрямую зависят от конкретной жизненной ситуации клиента, они формируются с учётом кредитного продукта и документов, которые может предоставить заёмщик. При возникновении каких-либо финансовых затруднений клиент должен быть уверен в оперативной поддержке Сбербанка. Наши онлайн-сервисы отвечают на все задачи, решение которых важно людям.



Вы часто упоминаете сервис Сбербанк Онлайн. Насколько популярным он стал во время пандемии?

- В этом году он вышел на лидирующие позиции. Больше 12 млн россиян сегодня активно им пользуются. Жители Бурятии в полной мере оценили и безопасность, и комфорт, и быстроту процесса, оформления и получения тех же кредитов через цифровые сервисы банка. Для примера несколько цифр - в третьем квартале 2020 года в Бурятском отделении Сбербанка почти в 1,5 раза выросло количество кредитов, выданных именно в режиме онлайн. Сегодня порядка 78% потребительских кредитов выдается нашим клиентам именно через Сбербанк Онлайн. С помощью этого приложения клиент может оформить заявку на кредит, получить одобрение банка и дождаться зачисления денежных средств, не выходя из дома, или не покидая рабочего места. Это те самые перемены в потребительском поведении, которые внесла ситуация с пандемией. Новые предложения, новые форматы работы, новые приоритеты – вот, чем в том числе должен запомниться уходящий 2020-й год. И в данном случае, я бы как раз назвал этот этап не временем кризиса, а временем новых возможностей.

