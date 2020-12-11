Помимо отсутствия документов, перевозчики нарушили карантин животных
Представители управления ветеринарии Бурятии сообщили в Россельхознадзор о перевозке сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов, а также о нарушении правил карантина животных.
Крупный рогатый скот, находящийся на карантине и принадлежащий фермерскому хозяйства из села Амгаланта Хоринского района, вывезли в село Белозерск Джидинского района без документов и с нарушением карантина.
Были возбуждены административные дела за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии перевозили скот без документов
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Задания квеста нужно выполнить до 13 декабря
Ленточный червь опасен для здоровья человека
Гостиница была построена самовольно
Нарушительницу оштрафовали
В Улан-Удэ состоится традиционная ярмарка недвижимости
В «Capital Mall» выявили нарушения профилактических мер против коронавируса
С их помощью клиенты перевели друг другу более 80 млн рублей
Местный житель обратился к заместителю прокурора Иркутской области
В столице Бурятии Дарья Соловьева занималась волонтёрской деятельностью
Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard запустили новогоднюю геймификацию с возможностью получить миллион бонусов
Изменения внесены в указ главы Бурятии о борьбе с коронавирусом
За три дня обнаружено семь нарушений масочного режима
Вопросом поручил заняться оперштаб
Бизнес, 09.12.2020
Сбербанк призывает жителей Бурятии принять участие в акции
Бизнес, 09.12.2020
В республике пройдёт марафон презентаций продуктов кадрового направления