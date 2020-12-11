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В Бурятии перевозили скот без документов

В Бурятии перевозили скот без документов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Помимо отсутствия документов, перевозчики нарушили карантин животных

Представители управления ветеринарии Бурятии сообщили в Россельхознадзор о перевозке сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов, а также о нарушении правил карантина животных.

Крупный рогатый скот, находящийся на карантине и принадлежащий фермерскому хозяйства из села Амгаланта Хоринского района, вывезли в село Белозерск Джидинского района без документов и с нарушением карантина.

Были возбуждены административные дела за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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