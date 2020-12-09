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Сбер расскажет предприятиям Бурятии об инструментах HR

Сбер расскажет предприятиям Бурятии об инструментах HR
Бизнес, 
В республике пройдёт марафон презентаций продуктов кадрового направления

Байкальский банк Сбербанка проводит в Бурятии марафон презентаций продуктов HR-направления, где расскажет о разработках Сбера по выявлению, оценке и развитию потенциала специалистов и руководителей.

Сбер открыл для своих партнёров три практики кадровой работы: SberQ, SberSkills, HR4HR. Участники марафона – сотрудники банка, через разные каналы коммуникаций ознакомят жителей региона и бизнес-структуры о инструментах Сбера в работе с персоналом.

Онлайн-оценка потенциала руководителей/кандидатов SberQ – авторская разработка Сбера. По итогам премии «Цифровая пирамида» SberQ признан лучшим HR-Tech-продуктом 2020 года. Проект на специальной IT-платформе создали программисты Сбера, в партнёрстве с лабораторией нейронаук и поведения человека. С помощью SberQ можно определять уровень развития необходимых компетенций, психологические и личностные особенности как кандидатов на ключевые позиции, так и действующих руководителей. Игровые элементы программы создают имитацию насыщенного рабочего дня CEO, со всеми тактическими и стратегическими задачами, вопросами и решениями. По завершению оценки участник не только получает управленческий опыт, но и подробную тепловую карту своих сильных сторон и зон развития.

- Этот инструмент оценки потенциала очень востребован в Сбере при формировании кадрового резерва на топ позиции, а также при отборе кандидатов на вакантные должности. Мы гордимся этой разработкой и очень рады, что теперь свои лучшие высокотехнологичные разработки в области HR банк открыл для всех желающих. Это действительно яркий и захватывающий опыт и для организаций, и для участников. Судите сами – после прохождения SberQ, 95% его участников говорят, что готовы пройти это испытание, по обновлённому сценарию, ещё раз. 86% - отмечают, что большая часть или все события, происходящие в практикуме, могут случиться и в реальной жизни топ-руководителя; 83% участников говорят, что полностью или практически полностью погрузились в роль топ-руководителя и мир 2050 года (фабулу симуляции). Практически все участники SberQ готовы рекомендовать этот инструмент оценки навыков и знаний другим, - заявила Юлиана Рога, директор центра развития талантов Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Открыт в настоящее время для всех региональных бизнес-структур и продукт SberSkills. Это набор обучающих курсов, направленных на развитие «мягких» навыков сотрудников и руководителей. Процесс обучения по всем программам возможен как в онлайн, так и в офлайн-формате. Участники обучения могут получить инструменты развития системного мышления, различные алгоритмы разбора и решения проблем; могут повысить навыки управления собой и своими результатами или развить мастерство публичных выступлений и проведения сложных переговоров.

Для организаций, нацеленных на развитие цифровых инструментов и сервисов в области HR, помощником в развитии этого направления может стать курс HR4HR .Эта специальная образовательная программа предназначена для специалистов в области управления персоналом и основана на личном опыте экспертов Сбера.

Проконсультироваться по вопросам, связанным с программами обучения и тренингами на территории обслуживания Байкальского банка Сбербанка, можно, направив запрос на почту Lvkopylova@sberbank.ru (Копылова Лариса, менеджер направления учебного центра Байкальского банка ПАО Сбербанк) или yuvroga@sberbank.ru (Рога Юлиана, директор центра развития талантов Байкальского банка ПАО Сбербанк ).

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк - осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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