Партия предназначалась для экспорта в Китай
В управление Россельхознадзора поступило извещение от ООО «ЛесТорг», согласно которому установлено, что при исследовании фитосанитарного состояния 100 кубометров пиломатериалов обнаружен карантинный вредитель – личинки малого чёрного елового усача (в народе известен как волосогрызка)
Продукция предназначалась для отправки в Китай.
- Малый чёрный еловый усач имеет карантинный статус на территории России и является одними из наиболее опасных технических вредителей хвойных пород древесины, насекомое переносит карантинного вредителя леса - сосновую стволовую нематоду, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении мастера погрузки составлен протокол об административном правонарушении.
Выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить нарушение.
В Бурятии в партии пиломатериалов нашли личинки «волосогрызок»
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