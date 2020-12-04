В Бурятии в партии пиломатериалов нашли личинки «волосогрызок»

Партия предназначалась для экспорта в Китай



В управление Россельхознадзора поступило извещение от ООО «ЛесТорг», согласно которому установлено, что при исследовании фитосанитарного состояния 100 кубометров пиломатериалов обнаружен карантинный вредитель – личинки малого чёрного елового усача (в народе известен как волосогрызка)



Продукция предназначалась для отправки в Китай.



- Малый чёрный еловый усач имеет карантинный статус на территории России и является одними из наиболее опасных технических вредителей хвойных пород древесины, насекомое переносит карантинного вредителя леса - сосновую стволовую нематоду, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении мастера погрузки составлен протокол об административном правонарушении.



Выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить нарушение.

