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В Бурятии в партии пиломатериалов нашли личинки «волосогрызок»

В Бурятии в партии пиломатериалов нашли личинки «волосогрызок»
Бизнес, 
Партия предназначалась для экспорта в Китай

В управление Россельхознадзора поступило извещение от ООО «ЛесТорг», согласно которому установлено, что при исследовании фитосанитарного состояния 100 кубометров пиломатериалов обнаружен карантинный вредитель – личинки малого чёрного елового усача (в народе известен как волосогрызка)

Продукция предназначалась для отправки в Китай.

- Малый чёрный еловый усач имеет карантинный статус на территории России и является одними из наиболее опасных технических вредителей хвойных пород древесины, насекомое переносит карантинного вредителя леса - сосновую стволовую нематоду, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении мастера погрузки составлен протокол об административном правонарушении.

Выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить нарушение.
Россельхознадзор
 
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