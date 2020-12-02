Сбер представил новый «Комплаенс-помощник»

Сервис позволит проанализировать бизнес по 43 критериям



Новый консалтинговый сервис «Комплаенс-помощник», предоставляющий информацию о возможных рисках по банковским операциям в соответствии со 115-ФЗ, выпустила компания «СберРешения», входящая в экосистему Сбера. Сервис позволяет получить комплаенс-отчёт с мониторингом операций и персональными рекомендациями, а также индивидуальную консультацию с менеджером СберРешений.



Комплаенс-отчёт включает в себя:

- расширенный анализ бизнеса по 43 критериям, которые в совокупности могут вызвать вопросы подразделения комплаенс банка;

- оценку благонадёжности контрагентов;

- персональные рекомендации о том, как правильно скорректировать работу в соответствии с нормами 115-ФЗ (транзакции по расчётному счёту анализируются за 12 месяцев).



- Новый сервис — это своего рода чек-лист, показывающий все возможные отклонения по счёту, а консультант СберРешений — гид, помогающий разобраться с персональными рекомендациями с учётом специфики бизнеса и выстроить доверительные отношения с банком, - заявил Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.



- «Комплаенс-помощник» — это продолжение курса на рост осведомлённости предпринимателей о 115-ФЗ и рисках получения ограничительных мер. Тем более что в период изменений вопрос безопасности бизнеса выходит на первый план. В два клика (сервис встроен в СберБизнес и не требует дополнительных настроек) клиент получает комплексную оценку деятельности своего предприятия и возможность вовремя обезопасить свой бизнес, - сообщила Наталья Подвойская, генеральный директор СберРешений в России и СНГ.



Сервис подключается в приложении СберБизнес в разделе «В помощь бизнесу». Аналитический отчёт будет приходить раз в месяц с сопровождением консультанта.



Ранее Сбербанк запустил сервис «Безопасный бизнес», который помогает мониторить в режиме онлайн риск блокировки, анализируя финансовые события клиента, рассчитывая и показывая в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.





