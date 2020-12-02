В СберБанк Онлайн можно оформить индивидуальную выписку

В мобильном приложении появился новый сервис-конструктор



Новый сервис доступен в разделе «Выписки и справки» мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Теперь здесь можно сформировать индивидуальную выписку по операциям дебетовой и кредитной карт, используя фильтры данных. Сервис доступен для iOS и Android.



Конструктор позволяет найти операции зачисления/списания по конкретной карте, перевода денежных средств конкретному человеку. В дальнейшем инструмент будет дополнен новыми фильтрами и данными.



Всего с начала 2020 года клиенты Сбера запросили в банке 81 млн справок, из них 46 млн — в СберБанк Онлайн (57%). Популярность сервиса росла на протяжении года, так как он позволяет получить необходимый документ удалённо, без посещения офиса банка.



- Мы продолжаем активно развивать наши digital-сервисы, расширяя спектр доступных банковских операций, которые можно совершать онлайн. Благодаря удобным и понятным инструментам наши клиенты могут получать необходимые сервисы и услуги 24х7 без необходимости визита в офис банка, - заявила Елена Левина, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

