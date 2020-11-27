В Бурятии сельхозучастки заросли кустарниками

Собственнику направлены предостережения



Государственный инспектор управления Россельхознадзора осмотрел три земельных участка, расположенных в Кабанском районе Бурятии. Их общая площадь составила 18 гектаров.



В ходе проверочного мероприятия выявлено нарушение. Земля заросла кустарниками и сорняками. На участке не установлено признаков сельскохозяйственного использования - обработки почвы, сенокошения, животноводства, садоводства. Также отсутствуют признаки мероприятий по воспроизводству плодородия.



Кроме того, владелец не соблюдает правила противопожарного режима.



- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



Собственнику наделов направлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

