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В Бурятии сельхозучастки заросли кустарниками

В Бурятии сельхозучастки заросли кустарниками
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Собственнику направлены предостережения

Государственный инспектор управления Россельхознадзора осмотрел три земельных участка, расположенных в Кабанском районе Бурятии. Их общая площадь составила 18 гектаров.

В ходе проверочного мероприятия выявлено нарушение. Земля заросла кустарниками и сорняками. На участке не установлено признаков сельскохозяйственного использования - обработки почвы, сенокошения, животноводства, садоводства. Также отсутствуют признаки мероприятий по воспроизводству плодородия.

Кроме того, владелец не соблюдает правила противопожарного режима.

- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Собственнику наделов направлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Россельхознадзор
 
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