В Улан-Удэ отобрали лицензию на алкоголь за продажи подросткам

Предпринимательница утверждала, что ничего не нарушала



В торговой точке в Улан-Удэ систематически продавали алкоголь несовершеннолетним. Нарушение выявила прокурорская проверка.



Проблему решали в суде. В иске прокурор требовал признать незаконной деятельность по организации розничной продажи алкогольной продукции п запрета осуществлять розничную продажу алкоголя.



Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить.



Ответчик возражала. Она пояснила суду, что на продажу пивной продукции «приравнённой к алкогольной продукции», по закону лицензирования не требуется, единственным ограничением является отсутствие детских учреждений вблизи магазина. Права несовершеннолетних граждан она не нарушает, поскольку ответственность за продажу алкогольной и табачной продукции по инструкции и трудовому договору несёт продавец, заявила предпринимательница. За данное нарушение сотрудники понесли наказание.



Однако в суде посчитали иначе.



- Неоднократное привлечение к административной ответственности работников магазина свидетельствует об устойчивом противоправном характере деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. Её деятельность подрывает основы правопорядка и общественные устои, нарушая запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, а также своими действиями по организации незаконной продажи алкоголя посягает на нравственное и физическое здоровье детей, - сообщили в Железнодорожном районном суде.



Суд решил, что деятельность предпринимательницы по розничной продаже алкогольной продукции является противоправной, в связи с чем подлежит запрету.



Решение суда не вступило в законную силу.





