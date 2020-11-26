В Улан-Удэ отобрали лицензию на алкоголь за продажи подросткам

Предпринимательница утверждала, что ничего не нарушала
В торговой точке в Улан-Удэ систематически продавали алкоголь несовершеннолетним. Нарушение выявила прокурорская проверка.
Проблему решали в суде. В иске прокурор требовал признать незаконной деятельность по организации розничной продажи алкогольной продукции п запрета осуществлять розничную продажу алкоголя.
Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить.
Ответчик возражала. Она пояснила суду, что на продажу пивной продукции «приравнённой к алкогольной продукции», по закону лицензирования не требуется, единственным ограничением является отсутствие детских учреждений вблизи магазина. Права несовершеннолетних граждан она не нарушает, поскольку ответственность за продажу алкогольной и табачной продукции по инструкции и трудовому договору несёт продавец, заявила предпринимательница. За данное нарушение сотрудники понесли наказание.
Однако в суде посчитали иначе.
- Неоднократное привлечение к административной ответственности работников магазина свидетельствует об устойчивом противоправном характере деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. Её деятельность подрывает основы правопорядка и общественные устои, нарушая запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, а также своими действиями по организации незаконной продажи алкоголя посягает на нравственное и физическое здоровье детей, - сообщили в Железнодорожном районном суде.
Суд решил, что деятельность предпринимательницы по розничной продаже алкогольной продукции является противоправной, в связи с чем подлежит запрету.
Решение суда не вступило в законную силу.
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Бизнес, Фото:
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